Premierul slovac Robert Fico, vizită la București: va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și va avea discuții cu Ilie Bolojan

Premierul slovac, Robert Fico, efectuează vineri o vizită oficială în România, urmând să aibă discuţii cu prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, după ce va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Potrivit programului oficial, prim-ministrul Slovaciei va fi primit la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan, la ora 10.00. Ulterior, conform programului anunţat de Guvern, Fico și omologul său român, Ilie Bolojan, vor avea o întrevedere tete-a-tete (ora 11:15), după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru (11:40).

Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

La ora 13:00 sunt programate declarații comune de presă susținute de prim-ministrul Ilie Bolojan și de prim-ministrul Republicii Slovace, Robert Fico.

După-amiază, şefii celor două executive se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din ţara noastră.

