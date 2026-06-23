Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”

România rămâne fără un nou prim-ministru după eşecul de luni seară al liberalului Adrian Veştea de a fi ales de către Parlament, la aproape două luni de la demiterea lui Ilie Bolojan, scrie AFP, preluată de Agerpres. Pentru Associated Press, preluată de News.ro, eșecul votului de încredere pentru Cabinetul propus de Adrian Veștea este de așteptat să adâncească perioada de instabilitate și turbulențe din România, în contextul în care țara se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai grave deficiate bugetare din Uniunea Europeană.



Veştea, desemnat la jumătatea lunii iunie de către preşedintele Nicuşor Dan pentru a forma noul guvern, avea nevoie de 233 de voturi favorabile din 464, dar a obţinut doar 189, o parte dintre aleşi, inclusiv cei ai partidului de extremă dreapta AUR, părăsind sala de şedinţe înaintea începerii votului, scrie AFP.



"Am conştiinţa împăcată, mi-am făcut datoria", a declarat Veştea presei după vot, denunţând atitudinea AUR, care are 90 de aleşi.



"47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic", a scris el ulterior pe Facebook.

Mingea, la președinte

Criza politică din România, ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO, a început în aprilie trecut, când social-democraţii au părăsit coaliţia formată cu un an în urmă cu conservatorii, liberalii şi minoritatea maghiară, şi s-a agravat odată cu moţiunea de cenzură prezentată în luna următoare, notează EFE.



Preşedintele centrist Nicuşor Dan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru, care va avea la dispoziţie 10 zile pentru a forma un cabinet şi a solicita aprobarea Parlamentului. Conform legislaţiei române, preşedintele poate dizolva Parlamentul şi convoca alegeri anticipate dacă doi prim-miniştri desemnaţi nu reuşesc să obţină sprijinul Legislativului în termen de 60 de zile, subliniază Reuters.



Următoarele alegeri parlamentare din România sunt programate în 2028, iar această ţară din UE nu a organizat niciodată alegeri anticipate. Întrucât Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), partidul de opoziţie de extremă dreapta, conduce sondajele de opinie, analiştii se aşteaptă în general ca Parlamentul să susţină următorul candidat al preşedintelui.



Potrivit analistului Remus Ioan Ştefureac, fondatorul INSCOP Research, unul dintre principalele institute de sondare din România, "a doua respingere a unui guvern propus ar declanşa „opţiunea nucleară” a alegerilor anticipate", ceea ce ar fi "o catastrofă pentru ţară, pentru economie, pentru firme şi pentru veniturile oamenilor", a declarat el într-o postare pe Facebook luni, citat de AFP.



"Niciun partid, cu excepţia AUR, nu ar fi avantajat de anticipate", a adăugat el.



Având în vedere fragmentarea Parlamentului şi refuzul liberalilor de a forma o altă coaliţie cu social-democraţii, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR este cel mai probabil scenariu, au declarat parlamentari din mai multe partide, scrie EFE.



"Cabinetele minoritare au dificultăţi în a guverna, dar oricare dintre versiuni ar fi cel puţin transparentă din punct de vedere democratic", a declarat Sergiu Mișcoiu, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Babeş-Bolyai, citat de Reuters.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că l-a desemnat pe Veştea, vechi membru al Partidului Naţional Liberal (PNL), pentru a încerca să formeze un guvern pe baza experienţei sale administrative anterioare. Veştea a fost a doua nominalizare a lui Dan pentru funcţia de prim-ministru, după ce candidatul său anterior, Eugen Tomac, nu a reuşit să prezinte un cabinet în termen de 10 zile, explică AP.

Într-un discurs adresat luni parlamentarilor, Veştea a afirmat că România traversează „o perioadă complexă” şi că există o „neîncredere între cetăţean şi stat”. Ţara se confruntă cu „provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de-a lungul anilor, un context internaţional mai instabil şi mai riscant decât am cunoscut de multă vreme”, a spus el. „Dar, dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă este altceva - o criză de încredere”, este citat Veştea de agenţia de presă.

Veştea a înaintat duminică Parlamentului programul său de guvernare şi lista miniştrilor. Însă Nicuşor Dan nu a consultat PNL-ul lui Veştea înainte de a-l nominaliza. Cabinetul propus de Veştea a fost susţinut de cel mai mare partid din Parlament, Partidul Social-Democrat (PSD), însă propriul său partid a refuzat să-l susţină, explică AP.

Luni, Veştea a purtat discuţii cu liderul partidului de opoziţie naţionalist de extremă dreapta, Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), afirmând că este necesar să se rezolve „o criză fără precedent”. Liderul AUR, George Simion, a declarat după întâlnire că partidul său nu va susţine cabinetul lui Veştea, iar deputaţii AUR au părăsit Parlamentul înainte de vot. „De 35 de ani, în România, trădarea este la ordinea zilei şi a devenit, într-un fel, ceva obişnuit, parte din viaţa de zi cu zi”, a spus Simion într-un discurs ţinut în Parlament. „Cei din această sală care nu sunt trădători părăsesc această sală, care a devenit sinonimă cu trădarea”, a anunţat el.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a spus jurnaliştilor înainte de încheierea votului că partidul său probabil nu va susţine un guvern minoritar şi l-a felicitat pe Veştea pentru că „a acceptat să intre în această luptă”.

Criza politică se va prelungi

„Sunt alţii care nici măcar nu au fost prezenţi la vot şi se comportă ca nişte moralişti”, a spus Grindeanu, „dar nu este treaba mea să-i judec”, a adăugat el.

Cristian Andrei, consultant politic din Bucureşti, afirmă că votul favorizează în mare măsură AUR, demonstrând că „partidele principale sunt incapabile să guverneze”. El prevede că criza politică se va prelungi. „Ne aşteaptă un drum anevoios în căutarea unei majorităţi, deoarece partidele pro-occidentale se află într-un conflict perpetuu”, a declarat el pentru The Associated Press. „Instabilitatea şi populismul câştigă din nou. Încrederea în politica mainstream este din nou victima”, a punctat analistul.

Preşedintele Dan va trebui acum să desemneze un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru. Dacă următorul prim-ministru desemnat nu reuşeşte să formeze un guvern, acest lucru ar putea declanşa alegeri anticipate. Următoarele alegeri generale sunt programate abia în 2028.

România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE şi o inflaţie galopantă. Când coaliţia a venit la putere în iunie 2025, a făcut din reducerea deficitului bugetar o prioritate, aminteşte AP în încheierea materialului său.

Parlamentul României a respins luni propunerea politicianului de centru-dreapta Adrian Veștea de a forma un guvern, aruncând țara într-o nouă perioadă de incertitudine politică, scrie și Euractiv.

Înfrângerea a survenit după ce Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiunea de extremă dreapta și al doilea grup ca mărime din Parlament, și-a retras sprijinul.

Veștea a solicitat personal sprijinul AUR înainte de vot, dar liderul partidului, George Simion, le-a dat instrucțiuni deputaților săi să părăsească sala de ședințe odată ce lucrările au început, asigurându-se astfel că propunerea va eșua.

Eșecul votului a scos la iveală și diviziuni profunde în cadrul PNL. Partidul nu a participat la votul de luni, iar prim-ministrul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, ar fi propus excluderea lui Veștea și a aliaților săi pentru că au acceptat propunerea fără aprobarea partidului, mai notează Euractiv.

Editor : M.C