Presa internaţională, inclusiv cea rusă, scrie despre desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru

Presa internaţională, inclusiv cea rusă, care acordă un spaţiu destul de generos relatării despre criza guvernamentală din România, scrie, joi, despre desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României, relatează News.ro.

REUTERS

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi că îl va nominaliza pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan în funcţia de prim-ministru, în ciuda lipsei unei majorităţi parlamentare clare care să pună capăt unei crize politice prelungite ce pune sub presiune ratingul de investiţii al ţării, scrie agenţia Reuters.

Mureşan, în vârstă de 44 de ani, are acum la dispoziţie 10 zile pentru a alcătui lista unui guvern, înainte de a solicita Parlamentului un vot de încredere.

Preşedintele de centru a mai făcut anterior două nominalizări: consilierul său Eugen Tomac, care s-a retras înainte ca votul parlamentar să poată avea loc, şi liberalul Adrian Veştea, care nu a reuşit să obţină voturile necesare, reaminteşte Reuters.

„Vreau să fiu direct: am observat mai multă preocupare electorală din partea partidelor politice decât pentru interesul naţional”, a declarat Nicuşor Dan după consultările cu partidele parlamentare. „Nu avem o majoritate (parlamentară) definită”, a recunoscut el.

Un guvern anterior de coaliţie largă pro-europeană, condus de prim-ministrul şi liderul Partidului Liberal, Ilie Bolojan, s-a prăbuşit la începutul lunii mai, când social-democraţii de stânga, cel mai mare partid din parlament, s-au retras şi s-au aliat cu opoziţia de extremă dreaptă pentru a depune o moţiune de cenzură.

Social-democraţii l-au propus pe liderul lor, Sorin Grindeanu, drept candidat la funcţia de prim-ministru şi au exclus susţinerea unui cabinet din care nu fac parte.

Liberalii, care fac parte dintr-un trio de centru-dreapta alături de Uniunea Salvaţi România şi partidul etnic maghiar UDMR, au exclus formarea unei alte coaliţii cu forţele de stânga.

România a evitat la limită, în luna iulie, o retrogradare a ratingului de credit suveran de la ultima treaptă a categoriei „investment grade”, agenţiile Fitch şi Moody’s afirmând că va fi esenţială capacitatea României de a depăşi fragmentarea politică şi de a aproba un buget pentru 2027 care să reducă şi mai mult cel mai mare deficit bugetar din blocul comunitar. Standard & Poor’s a programat revizuirea ratingurilor României pentru data de 2 octombrie, menţionează Reuters.

Următoarele alegeri parlamentare din România vor avea loc abia în 2028, iar România nu a organizat niciodată alegeri anticipate, deşi preşedintele Dan a declarat la începutul acestei luni că nu mai exclude această opţiune.

Analiştii au afirmat că alegerile anticipate ar avantaja doar Alianţa pentru Unirea Românilor, o formaţiune de extremă dreapta din opoziţie, care se opune iniţiativei UE de reînarmare şi ajutorului acordat Ucrainei şi care conduce sondajele de opinie cu un avans de două cifre, arată Reuters.

TASS

Agenţia de presă a statului rus, TASS, anunţă ştirea desemnării lui Mureşan şi o pune într-un context detaliat, inclusiv cu date biografice ale europarlamentarului, subliniind legăturile sale cu Germania.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a propus pentru funcţia de prim-ministru pe Siegfried Mureşan, un europarlamentar în vârstă de 44 de ani din partea Partidului Naţional Liberal (PNL). Şeful statului a anunţat acest lucru într-o declaraţie susţinută în urma consultărilor cu partidele politice din parlament.

„Nu avem o majoritate clară şi, în aceste condiţii, am decis să propun pentru funcţia de prim-ministru persoana care a obţinut astăzi cele mai multe voturi în cadrul consultărilor”, a spus el. „Este o persoană cu experienţă în Parlamentul European, care a condus negocieri pe teme importante, ceea ce înseamnă că deţine cunoştinţele necesare în acest domeniu”, a spus preşedintele, adăugând că este „convins că România va rămâne pe calea pro-occidentală”.

În cadrul consultărilor cu preşedintele, candidatura lui Mureşan a fost propusă de PNL, de Uniunea Salvaţi România şi de Uniunea Democratică a Maghiarilor din România (UDMR), precizează TASS.

Născut în România, Mureşan a absolvit Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, apoi a obţinut o bursă la Universitatea Humboldt din Berlin. Tatăl său este român, iar mama sa este germană, aşa că vorbeşte limba germană încă din copilărie. Ulterior, Mureşan a fost consilier al unui deputat din Germania, apoi a lucrat în cadrul Partidului Popular European din Parlamentul European. În 2014 a fost ales eurodeputat, fiind reales de două ori în această funcţie, în 2019 şi în 2024, scrie TASS.

Conform Constituţiei României, prim-ministrul desemnat dispune de 10 zile pentru a forma un cabinet şi a pregăti programul de guvernare. Dacă noul guvern şi programul nu primesc sprijinul majorităţii parlamentarilor în urma votului, întreaga procedură se repetă. După două încercări eşuate de a forma un cabinet, preşedintele poate dizolva parlamentul şi poate convoca alegeri anticipate, arată agenţia rusă, care se concentrează apoi pe „criza politică prelungită” din România.

„România rămâne fără un guvern cu drepturi depline de aproape cinci luni. La 20 aprilie, Partidul Social-Democrat (PSD) a decis să refuze sprijinul politic acordat prim-ministrului Ilie Bolojan (Partidul Naţional-Liberal, PNL) şi să-şi retragă miniştrii din cabinet. Ca urmare, guvernului i s-a acordat un vot de neîncredere. Încercările întreprinse până în prezent de a forma un nou cabinet au eşuat, iar ţara este condusă de un cabinet interimar cu competenţe limitate. De atunci, partidele politice poartă, cu intermedierea preşedintelui, negocieri privind candidatura prim-ministrului şi componenţa cabinetului, însă nu au reuşit să ajungă la un acord. Astfel, social-democraţii insistă asupra formării unui guvern minoritar al PSD, în timp ce PNL şi Uniunea Salvaţi România exclud orice colaborare cu social-democraţii, Uniunea Democratică a Maghiarilor din România (UDMR) pledează pentru restabilirea fostei coaliţii de guvernare, iar Alianţa naţionalistă pentru Unirea Românilor, de opoziţie, solicită organizarea de alegeri anticipate”, explică TASS.

Până la criză, la putere în ţară se afla o coaliţie de guvernare eterogenă, formată din PSD (de centru-stânga), PNL (de centru-dreapta) şi Uniunea Salvaţi România, precum şi UDMR.

Parlamentul român are 465 de deputaţi şi senatori, iar pentru aprobarea guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Între timp, nici PSD, nici PNL şi Uniunea Salvaţi România, de centru-dreapta, nu deţin în parlament o majoritate suficientă pentru formarea unui cabinet monocolor, astfel încât se discută diverse variante de guvern de coaliţie sau de susţinere parlamentară a unui cabinet minoritar.

În acelaşi timp, preşedintele refuză să permită accesul la putere al Alianţei naţionaliste pentru Unirea Românilor, care este al doilea partid ca număr de locuri în parlament. Pe 14 septembrie, Dan a declarat într-un interviu acordat postului de televiziune Euronews că nu poate exclude organizarea unor alegeri parlamentare anticipate în România, deşi nu îşi doreşte acest lucru, menţionează TASS.

XINHUA:

Agenţia chineză Xinhua anunţă, la rândul ei, printr-o ştire succintă că preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a desemnat joi pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan în funcţia de prim-ministru, după ce a purtat consultări cu liderii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament.

„Accept propunerea făcută de preşedintele României”, a declarat Mureşan într-o postare pe Facebook, notează Xinhua.

Mureşan, născut pe 20 septembrie 1981, este un economist şi om politic român. Din noiembrie 2019, este vicepreşedinte al Partidului Popular European, vicepreşedinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European şi membru al Partidului Naţional Liberal (PNL), menţionează Xinhua.

ANADOLU:

Şi agenţia de presă a statului turc, Anadolu, scrie, citând relatările din presa română, că preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a propus pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al ţării, după consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni.

În vârstă de 44 de ani, economistul şi politicianul român Mureşan este, de asemenea, vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) din noiembrie 2019.

Dan a subliniat că este convins că România va rămâne pe „calea pro-occidentală” şi îşi va îndeplini angajamentele, inclusiv cele privind traiectoria fiscală, notează Anadolu.

Lui Mureşan i s-a acordat timp până la ora locală 17:00 pentru a reflecta asupra propunerii preşedintelui. „Am discutat cu domnul Mureşan, iar acesta a solicitat un timp de reflecţie, lucru pe care îl respect. El rămâne prima mea opţiune şi aştept ca acesta să confirme sau să refuze înainte de a publica decretul”, a declarat preşedintele. „Accept propunerea făcută de preşedintele României”, a scris Mureşan într-o postare pe platforma Facebook, precizează Anadolu.

Nominalizarea vine după ce guvernul român, condus de Ilie Bolojan, a fost demis în urma unui vot de neîncredere în luna mai.

Editor : Liviu Cojan