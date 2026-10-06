Președintele a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu drept premier: calendarul pentru votul de învestitură

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier. Acesta are la dispoziţie zece zile să pregătească Programul de guvernare şi lista cu miniştri pentru a fi depuse în Parlament.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 6 octombrie 2026, decretul privind desemnarea domnului Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru”, a transmis, marţi, Administraţia Prezidenţială.

Votul de învestitură are loc în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii programului și a listei Guvernului la Parlament. Conform Articolului 103, alineatul (3) din Constituția României, programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună în acest interval de 15 zile. În cadrul acestui termen, comisiile permanente ale celor două Camere audiază candidații pentru funcția de ministru înainte ca votul final acordat întregului Guvern să aibă loc în plenul reunit.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni seară, după consultările cu partidele că a decis să-l desemneze pe secretarul de stat din MAE, Luca Niculescu, pentru a forma guvernul.

Editor : B.E.