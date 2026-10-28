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Preşedintele AEP anunță în câte localități ar trebui organizate alegeri, după ce mandatele primarilor au încetat înainte de termen

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Alegeri locale. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a anunțat că sunt 35 de unităţi administrativ-teritoriale unde ar trebui organizate alegeri ca urmare a încetării înainte de termen a mandatelor de primar şi a precizat că acestora li s-ar mai putea adăuga încă şase sau şapte localităţi după ce instanţele vor soluţiona contestaţiile formulate de primari.

Ţuţuianu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că a transmis Guvernului în această săptămână o informare detaliată privind incidenţa cazurilor de încetare de drept înainte de termen a mandatelor de primar.

„La momentul acesta avem o listă cu 35 de unităţi administrativ-teritoriale unde ar trebui organizate alegeri şi sunt alte şase sau şapte unităţi administrativ-teritoriale unde probabil vor trebui organizate alegeri după ce se soluţionează de către instanţele de contencios administrativ contestaţiile formulate de primarii al căror mandat a încetat pe legea privind conflictele de interese şi incompatibilităţile.

Deci după ce vor soluţiona instanţele prin hotărâri definitive şi în aceste localităţi vor trebui organizate alegeri”, a spus Ţuţuianu, potrivit News.ro.

El a precizat că a avut o discuţie cu premierul Luca Niculescu legată de reforma electorală.

„Vă mărturisesc că am avut o discuţie prealabilă cu domnul prim-ministru Luca Niculescu legat de reforma noastră electorală. Am stabilit ca nu săptămâna aceasta, că sunt multe alte provocări mai importante decât cea pe care o ridicăm noi, dar în perioada următoare să avem o întâlnire dedicată la guvern în cadrul căreia să discutăm despre reforma legislaţiei electorale, reforma logisticii electorale, reforma partidelor politice şi să vedem care e calea de urmat", a spus preşedintele AEP.

Ţuţuianu a subliniat că dacă Guvernul va prelua proiectele AEP atunci acestea vor putea fi promovate într-o procedură de urgenţă.

„Fie guvernul preia proiectele noastre şi atunci sunt proiecte de lege care vor fi promovate într-o procedură de urgenţă, fie partide politice, aşa cum am rugat la fiecare dintre întâlnirile la care am avut partidele politice prezente, să preia ca iniţiative legislative aceste proiecte. Cred că esenţial este ca Parlamentul să stabilească o comisie specială care să discute aceste reglementări, pe care le pune pe masă Autoritatea Electorală Permanentă, în aşa fel încât, până la sfârşitul lunii iunie 2027, să avem un cadru normativ aprobat", a mai declarat Ţuţuianu.

Editor : M.B.

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