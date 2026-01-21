De ce s-a confruntat AEP cu probleme la alegerile locale. Adrian Ţuţuianu: „Este nevoie să modificăm legislaţia”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a afirmat că o parte dintre problemele cu care s-a confruntat instituţia, în special la alegerile locale, au fost generate de lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau au lucrat ca operator de calculator. Ţuţuianu a mai anunţat că este nevoie să fie modificată legislaţia şi trebuie îmbunătăţit procesul de formare continuă.

Adrian Ţuţuianu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă având ca temă prezentarea activităţii Autorităţii Electorale Permanente din anii electorali 2024–2025 şi a direcţiilor de acţiune pentru reconfigurarea legislaţiei electorale şi reorganizarea instituţională, că îşi propune consolidarea profesionalismului experţilor electorali şi operatorilor de calculator.

„O parte din deficienţele, din problemele pe care le-am avut în special la alegerile locale, au fost generate tocmai de lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau au lucrat ca operator de calculator. Vă aduceţi aminte că la locale am stat o săptămână până când am avut procesele verbale întocmite corespunzător, în principal datorită faptului că experţii electorali, cei care au avut calitatea de preşedinţi, vicepreşedinţi la secţiile de vot, nu au fost foarte bine pregătiţi în a înţelege conţinutul proceselor verbale, în a reflecta corect ceea ce s-a întâmplat în secţiile de votare”, a transmis Adrian Ţuţuianu.

„Să modificăm legislaţia”

El a precizat că este vorba despre 78.000 de experţi electorali.

„Să ştiţi că sunt vreo 78.000 de experţi electorali. (...) Este nevoie să modificăm legislaţia şi, de asemenea, să îmbunătăţim procesul de formare continuă. Trebuie să găsim şi mecanismele care să-i determină să vină la aceste cursuri de formare continuă”, a explicat preşedintele AEP.

Ţuţuianu a mai declarat că o altă problemă identificată se referă la cadrul legislativ.

„Cadrul legislativ general este foarte stufos, este neadaptat la ceea ce înseamnă evoluţiile tehnologice. Avem numai puţin de şapte acte normative principale la care se adaugă ordonanţe de urgenţă, acte administrative emise ad-hoc pentru fiecare scrutin, o să vedeţi şi un număr extraordinar de mare de decizii ale birourilor electorale prin care s-au reglementat aspecte neclare din legislaţie sau care nu erau prevăzute de legislaţie, ceea ce evident că îngreunează acurateţea procesului electoral”, a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a mai declarat că trebuie reglementat şi regimul juridic al candidaturilor independente.

„A fost o întreagă discuţie în aceşti ultimii doi ani pe tema candidaturilor independente. Legislaţia nu stabileşte suficiente elemente privind statutul candidatului independent, finanţarea campaniei electorale, dreptul de promovare electorală în condiţii care să fie asemănătoare, identice cu cele ale formaţiunilor politice participante”, a mai transmis preşedintele AEP.

