Președintele Autorității Electorale Permanente, la Interviurile Digi24.ro. Ce se întâmplă cu influencerii politici și cu banii pe care

Ema Stoica
Adrian Țuțuianu. Foto: Inquam Photos / George Călin

La un an de la alegerile prezidențiale reluate, după un scrutin anulat și într-un climat de polarizare care continuă să se resimtă la toate nivelurile societății, încercăm să aflăm ce ar trebui să schimbe instituțiile statului în perioada următoare.

 

Adrian Țuțuianu este cunoscut pentru activitatea sa politică în PSD, cu mai multe mandate atât în administrația locală, cât și în cea centrală. De profesie avocat, a fost senator în mai multe legislaturi, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și ministru al Apărării în Guvernul Tudose. În prezent, ocupă funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente, iar unul dintre obiectivele asumate este elaborarea unui nou Cod Electoral.

Campaniile electorale sunt într-o continuă transformare, iar propaganda online a devenit unul dintre cele mai puternice instrumente de promovare politică, greu de reglementat nu doar în România, ci la nivel global. După anularea alegerilor prezidențiale, pe fondul suspiciunilor privind interferențe externe și campanii online netransparente, societatea a cerut reguli mai clare și mecanisme mai eficiente de control. În același timp, finanțarea partidelor politice și modul în care sunt cheltuite subvențiile de la stat rămân teme intens dezbătute în spațiul public.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, vine vineri, de la ora 14:00, la Interviurile Digi24.ro pentru a explica cum ar putea arăta noul Cod Electoral, ce reguli noi sunt pregătite pentru campaniile online și cum poate fi recâștigată încrederea în procesul electoral.

Interviul poate fi urmărit pe Digi24.ro, precum și pe platformele Digi24 — Facebook și YouTube.

