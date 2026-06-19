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Exclusiv Președintele CJ Botoșani (PNL) îl acuză pe Bolojan că girează ruperea partidului: „Se modifică statutul ca să aibă puteri nelimitate”

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ilie bolojan alaturi de logo pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Bolojan girează ruperea PNL” „Modificările de statut duc spre un partid al unui singur om” Cum vrea conducerea PNL să modifice statutul

Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani și lider al PNL, îl acuză pe Ilie Bolojan că vrea să rupă partidul, iar prin modificările de statul propuse de actuala conducere se încearcă concentrarea puterii doar în mâinile președintelui. „Sunt modificări radicale”, a declarat acesta în exclusivitate la Digi24. 

„Bolojan girează ruperea PNL”

Valeriu Iftime este de părere că, prin acțiunile recente, PNL se decredibilizează în fiecare zi. Întrebat dacă se va rupe PNL, acesta a transmis:

„Eu nu cred că se rupe și nici nu ar trebui să se rupă. Iar dacă se rupe, eu cred că este o greșeală catastrofală pe care domnul Bolojan o girează.”.

„Modificările de statut duc spre un partid al unui singur om”

Președintele CJ Botoșani a criticat organizarea Congresului extraordinar pe repede-înainte, dar și modificările de statut propuse de actuala conducere. Iftime susține că vor concentra puterea în jurul președintelui PNL. 

„Noi încercăm ca în două zile să facem un Congres. Am primit ieri niște modificări de statut. Modificări radicale, care duc spre un partid al unui singur om.

Toate duc la șeful partidului, care are puteri nelimitate, iar tot ceea ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct. Tot ceea ce ține de excluderi și sancționări la nivel local.

Este nevoie de timp pentru consultări. Este aproape imposibil să formulăm un răspuns la aceste modificări în două zile. Modificarea statutului nu o poți face așa. Este aproape imposibil”, a transmis liberalul. 

Acesta susține că este nevoie urgentă de Guvern, chiar dacă admite că Adrian Veștea a greșit atunci când a acceptat nominalizarea de premier fără consultarea partidului. „Mi se pare o mare lipsă de asumare a liberalilor”, susține Iftime.

„Ceea ce s-a întâmplat acum este o mare diversiune făcută de AUR, care a dat guvernul jos și ne-a lăsat să ne certăm între noi”, a mai declarat liderul PNL Botoșani.

Cum vrea conducerea PNL să modifice statutul

Puterea, concentrată în jurul președintelui de partid

Potrivit informațiilor Digi24, liderii din jurul lui Ilie Bolojan vor cere dizolvarea Biroului Executiv, din care în prezent fac parte și lideri regionali, și transferarea atribuțiilor către BPN-ul partidului. Cu alte cuvinte, se cere concentrarea puterii decizionale în dreptul liderilor din jurul președintelui.

Bolojan va propune, de asemenea, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la unul singur și proceduri mai simple de sancționare a membrilor PNL care nu respectă deciziile partidului.

Spre exemplu, actuala conducere va propune ca BPN-ul partidului să poată propune sancționarea membrilor de la nivel local și județean, în cazul în care structurile locale nu vor lua inițiativa.

În privința membrilor care ocupă funcții la nivel național, cu excepția celor aleși la Congres, tot BPN va fi cel care poate să propună sancționarea.

Liberalii din conducere, care au ajuns pe funcție în urma unui vot în Congres, vor putea fi sancționați la cererea directă a președintelui sau „a mai mult de jumătate din membrii BPN” către cei din Congres, potrivit documentului consultat de Digi24. În prezent, statutul prevede că doar  BPN-ul propune sancțiuni către Consiliul Național.

Tot BPN-ul va putea decide si activitatea grupurilor parlamentare ale PNL.

Editor : A.G.

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