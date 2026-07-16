Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, ar putea candida la șefia PNL: anunță o platformă Liberal-Conservatoare în interiorul partidului

Alin Tișe a declarat că nu se simte reprezentat de „greii” partidului, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”. Președintele CJ Cluj anunță că lansează o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul partidului și face un apel la colegii săi să se alăture, în contextul în care mai mulți liberali au contestat Congresul PNL din iunie.

Șeful CJ Cluj susține că „de peste 70 de zile, România stă blocată”, iar liderii PNL „îşi consumă energia în orgolii, răzbunări şi calcule de putere”.

„Nu mă interesează cine a început. Nu mă interesează cine are ultimul cuvânt. Nu mă interesează acum vinovaţii. Judecata va fi a electoratului, nu a liderilor închipuiţi nelegitimaţi prin vot. Mă interesează un singur lucru: România nu are voie să mai piardă nici măcar o zi. În PNL există oameni competenţi, capabili să construiască, alături de partidele proeuropene, un guvern stabil”, a scrie liberalul pe Facebook. Acesta susţine că nu se simte reprezentat de „greii” PNL, care confundă „încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”. „Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal şi nici valorile pe care acest partid a fost construit. PNL nu este proprietatea câtorva oameni. PNL aparţine fiecărui membru care crede în libertate, responsabilitate şi patriotism. Deci, îmi aparţine şi mie şi multor colegi care gândesc diferit decât cei care acum au confiscat partidul într-un jenant cult al personalităţii, uitând care este scopul şi rolul acestui partid istoric. De aceea, începând de astăzi, voi activa în interiorul PNL o Platformă Liberal-Conservatoare. Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile şi valorile liberalismului conservator”, a mai transmis Alin Tişe. Liberalul mai spune că nu acţionează împotriva partidului, „ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă”.

Editor : A.G.