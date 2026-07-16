Live TV

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, ar putea candida la șefia PNL: anunță o platformă Liberal-Conservatoare în interiorul partidului

Data actualizării: Data publicării:
Alin Tișe, șeful CJ Cluj
Alin Tișe, șeful CJ Cluj. Foto: Facebook Alin Tișe
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Alin Tișe a declarat că nu se simte reprezentat de „greii” partidului, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”. Președintele CJ Cluj anunță că lansează o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul partidului și face un apel la colegii săi să se alăture, în contextul în care mai mulți liberali au contestat Congresul PNL din iunie.

Șeful CJ Cluj susține că „de peste 70 de zile, România stă blocată”, iar liderii PNL „îşi consumă energia în orgolii, răzbunări şi calcule de putere”.

„Nu mă interesează cine a început. Nu mă interesează cine are ultimul cuvânt. Nu mă interesează acum vinovaţii. Judecata va fi a electoratului, nu a liderilor închipuiţi nelegitimaţi prin vot. Mă interesează un singur lucru: România nu are voie să mai piardă nici măcar o zi. În PNL există oameni competenţi, capabili să construiască, alături de partidele proeuropene, un guvern stabil”, a scrie liberalul pe Facebook.

Acesta susţine că nu se simte reprezentat de „greii” PNL, care confundă „încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”.

„Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal şi nici valorile pe care acest partid a fost construit. PNL nu este proprietatea câtorva oameni. PNL aparţine fiecărui membru care crede în libertate, responsabilitate şi patriotism. Deci, îmi aparţine şi mie şi multor colegi care gândesc diferit decât cei care acum au confiscat partidul într-un jenant cult al personalităţii, uitând care este scopul şi rolul acestui partid istoric. De aceea, începând de astăzi, voi activa în interiorul PNL o Platformă Liberal-Conservatoare. Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile şi valorile liberalismului conservator”, a mai transmis Alin Tişe.

Liberalul mai spune că nu acţionează împotriva partidului, „ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă”.   

viewscnt
 
 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
Digi Sport
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan se va întâlni cu partidele pentru a discuta despre Codul Urbanismului, jalon important în PNRR
alexandru muraru la o sedinta
„A manipulat cu nerușinare”. Muraru îl acuză pe Grindeanu de dezinformare și că se pregătește să „îngroape legile PNRR”
ciprian ciucu
Ciucu: Congresul PNL a fost anulat pentru că sistemul funcţionează. Se apasă pe anumite butoane în momente-cheie
Siegfried Mureșa
Siegfried Mureşan cere PSD să înceteze „șantajul”: „Să vină din vacanţă şi să voteze alături de noi reformele din PNRR”
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciucu: „Nu trebuie să ne fie frică de anticipate, este votul românilor”. Ce spune despre posibilitatea suspendării președintelui
Recomandările redacţiei
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Tudorel Toader: Nimic nu împiedică Guvernul să adopte hotărârile...
termometru care arată temperaturi mari și furtuni cu fulgere
HARTĂ Cod galben de caniculă și furtuni în România: ANM anunță 37°C...
Razboi SUA IRan drapel
Donald Trump înclină spre extinderea operațiunilor militare ale SUA...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R...
Ultimele știri
Ucrainenii s-au adunat la Kiev pentru a protesta față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov
O grupare violentă din Brăila care se ocupa cu omoruri, camătă sau proxenetism, a fost destructurată de DIICOT
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După opt ani de încercări, patru zodii scapă de ghinion. Începe cea mai bună perioadă din viața lor
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Cum arăta, de fapt, lumea când Anglia era campioană mondială. Americanii luptau în Vietnam, abia apărea Star...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, imagini incendiare cu silueta trasă prin inel. Cum a apărut în vacanța din Mykonos
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
Pro FM
Benny Blanco rupe tăcerea despre începutul relației cu Selena Gomez. Secretul pe care l-au ascuns aproape...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
Cât câștigă, de fapt, un dealer auto dintr-o mașină second-hand? Proprietarul unui parc auto și-a făcut...
Newsweek
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...