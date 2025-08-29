Președintele CJ Hunedoara vrea să scoată persoanele cu dizabilități la proteste: „Dați-ne mâncare! Sperăm să sensibilizăm premierul”

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, social-democratul Laurențiu Nistor, anunță că va scoate în stradă persoanele cu dizabilități pentru a protesta față de Executiv, pentru că DGASPC Hunedoara ar fi rămas fără bani. Acesta susține că speră să sensibilizeze miniștrii, dar și pe premier.

Laurenți Nistor a anunțat grevă de la 1 septembrie.

„Este o problemă deosebită la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Nu mai avem bani să le asigurăm mâncarea și medicamentele. Am vorbit și cu premierul, am vorbit și cu ministrul Muncii și le-am spus că de la 1 septembrie vom face grevă. O să îi scoatem pe toți 1.300 și ceva de oameni cu dizabilități, bătrâni, copii”, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, potrivit Hunedoara1 TV.

„Îi scot în stradă cu tigăile, cu farfuriile”

Acesta a mai subliniat că speră să sensibilizeze guvernanții: „Nu putem sta indiferenți să nu le dăm medicamente și mâncare. Ca atare, 100%, vreau să îi scot în stradă, cu tigăile, cu farfuriile goale, să strigăm: 'Dați-ne mâncare!', nu altceva! Noi nu strigăm: 'Jos, Guvernul', ci doar vrem să le dăm acestor oameni mâncare și medicamente

Sper prin acest lucru să sensibilizez Ministerul de Finanțe, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii, dar și pe premier”.

Laurențiu Nistor a anunțat din luna iulie că bugetul DGASPC ar fi insuficient pentru desfășurarea activității până la finalul anului.

PSD Iași vorbește despre ieșirea de la guvernare

Parlamentarii, consilierii județeni și primarii social-democrați din județul Iași i-au transmis vineri o scrisoare premierului Ilie Bolojan, în care spun că măsurile referitoare la administrațiile locale, cuprinse în Pachetul II, vor paraliza activitatea în primăriile comunelor și orașelor mici.

„Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Dar nu investiți, nu creați, nu empatizați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!

Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităților și împotriva bunului-simț – atunci mai bine ieșim de la guvernare”, se arată la finalul scrisorii.

