Preşedintele CJ Ilfov: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Bucureştiului să fie repartizat judeţului Ilfov

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.

„NU pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns că Ilfovul 'primeşte bani' de la Bucureşti pentru transportul metropolitan (cu referire la cele 230 de milioane cheltuieli STB) şi a aruncat vina pe 'vremurile' şi 'complicitatea' actualului preşedinte al României, Nicuşor Dan, fost primar general al Capitalei. Transportul metropolitan nu e un moft şi nici 'pomană'. (...) Transportul metropolitan este o necesitate pentru Bucureşti şi Ilfov, construită pe o viziune de dezvoltare comună a zonei Bucureşti-Ilfov. Spre deosebire de preşedintele Nicuşor Dan, actualul primar general se preface că nu înţelege ce se întâmplă în teren. Fără soluţii metropolitane, Bucureştiul se blochează, iar Ilfovul plăteşte costul real al extinderii Capitalei. De aceea, Consiliul Judeţean Ilfov a trimis o adresă către autorităţile competente - Ministerul Finanţelor, Guvernul României şi Primăria Generală a Capitalei - prin care cerem un lucru legitim şi de bun-simţ: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov”, a scris Hubert Thuma, duminică seară, pe Facebook.

El aduce o serie de argumente pentru susţinerea acestei solicitări.

„În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depăşim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, şcoli, spitale, apă şi canal, transport public şi servicii sociale. Şi mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în Bucureşti, iar banii se contabilizează acolo. Iată ce ne spun cifrele, fără emoţie şi fără propagandă:

1. Aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în Bucureşti. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei.

2. Marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro (aproape 7 miliarde lei) către bugetul de stat, din care la Consiliul Judeţean Ilfov s-au întors 900.000 de euro. 3. Şi, poate cel mai greu subiect: în Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deşeuri din Bucureşti. Acesta nu e 'parteneriat', e o presiune enormă pe comunităţile noastre, pe infrastructură şi pe sănătatea oamenilor”, arată sursa citată de Agerpres.

În aceste condiţii, Hubert Thuma anunţă că, săptămâna aceasta, se va întâlni cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în Ilfov, dar şi că ia în calcul măsura de a sista eliberarea autorizaţiilor de construire în Ilfov până când relaţia Bucureşti-Ilfov se aşază „corect financiar şi administrativ”.

„Suntem într-un stadiu avansat pentru a lansa un referendum pe tema depozitării deşeurilor din Bucureşti în Ilfov. Nu pentru conflict. Ci pentru că Ilfovul trebuie să fie respectat şi consultat când devine 'curtea din spate' a Capitalei. Şi mai spun ceva, foarte direct, dacă administraţia actuală a Bucureştiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă 'bună doar să preia problemele' - gunoi, trafic, presiune urbană - atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-şi proteja comunităţile. După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizaţiilor de construire în Ilfov, până când relaţia Bucureşti-Ilfov se aşază corect financiar şi administrativ. Ştiu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriaşă pe piaţa locuinţelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii şi pe mobilitatea oamenilor. Bucureştiul ar resimţi imediat efectele pentru că Ilfovul a devenit supapa de dezvoltare a Capitalei: locuire, logistică, depozite, servicii, forţă de muncă. Dacă această supapă se închide, blocajele se mută înapoi în Bucureşti. Ceea ce se traduce prin mai multă aglomeraţie, preţuri şi mai mari, investiţii încetinite, trafic şi mai sufocant. Asta demonstrează, încă o dată, că Bucureşti şi Ilfov trebuie administrate cu cap, împreună, nu în contre”, se mai arată în postarea citată.

