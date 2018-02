Preşedintele CNCD, despre cazul Dăncilă: Decizia e un eşec. Sunt convins că ne-a fost afectată credibilitatea

Asztalos Csaba a declarat, luni seară, că el a avut opinie separată având în vedere faptul că Viorica Dăncilă este demnitar public, iar astfel de declaraţii făcute de un demnitar public reprezintă un semnal negativ în societate.

"Am argumentat că declaraţia doamnei premier depăşeşte limitele libertăţii de exprimare având în vedere calitatea de înalt demnitar, dar şi faptul că această exprimare a fost folosită în sens peiorativ şi aduce atingere demnităţii umane a persoanelor afectate de autism şi familiilor acestor persoane, care se confruntă cu stigmatizarea copiilor. În societate este un discurs de ură şi această etichetare, venind de la un înalt demnitar, este un semnal negativ", a declarat preşedintele CNCD.

El a apreciat că s-ar fi impus o minimă sancţiune, respectiv un avertisment.

"Am apreciat că s-ar impune o minimă sancţiune, un avertisment. Din acest punct de vedere apreciez că un avertisment ar fi fost proporţional. Nu putem spune că doamna premier a fost de rea credinţă, si-a cerut scuze (...), s-a întâlnit cu asociaţiile copiilor afectaţi (...) Am rămas în minoritate. Nu e un lucru neobişnuit. Totuși suntem la o speţă care are o publicitate foarte mare în societate, cu miză de dezbatere publică. Am fi avut ocazia să le transmitem formatorilor de opinie şi mai ales politicienilor să fie mai riguroşi în exprimarea publică şi să evite astfel de etichetări", a adăugat Asztalos Csaba.

„A fost o dezbatere. Acea parte a societății care are grijă de autişti a avut așteptări mai mari de la consiliu - pentru consiliu, astfel de situaţii sunt un test de echidistanţă - de a evita acuze de standard dublu. Sunt convins că ne-a fost afectată credibilitatea cu o astfel de decizie, munca multor ani pentru a construi încredere, dar va trebui să probăm prin deciziile pe care le luăm că suntem o instituţie echidistantă şi independentă.

Este o decizie pe care eu însumi mi-o asum, chiar dacă consider că pentru noi e un eşec, e opinia mea în calitate de preşedinte, dar hotărârea e a colegiului, suntem o echipă şi trebuie să prezentăm public aceste argumente pentru care avem o astfel de decizie majoritară cu opiniile separate în speţă”, a adăugat preşedintele CNCD.

Hotărârea poate fi atacată în contencios administrativ.