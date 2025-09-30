Președintele consideră „exagerată” discuția despre efectele politice ale unei respingeri la CCR a reformei pensiilor magistraților

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre o respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, că dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme, arătând că nu vede o problemă în asta şi că, în opinia sa, „este o chestiune mult exagerată în spaţiul public”.

„Eu cred că CCR în această chestiune şi decizia CCR este mult, mult exagerată, în sensul că există în societate, aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de justiţie, pensia să fie cât salariu, pentru că tu vrei să ai nişte oameni care să producă pentru societate şi atunci dacă tu le dai pensia cât salariu, îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate. Deci asta este aproape unanimitate în sistem”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Timişoara, întrebat despre o decizie de respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR.

Şeful statului a mai afirmat că există unanimitate în clasa politică, pe faptul că lucrul ăsta trebuie să se întâmple.

„În baza acestui fapt, Guvernul a făcut o lege cu care şi-a asumat răspunderea şi pe care s-a străduit să o facă, analizând deciziile anterioare ale Curţii Constituţionale, cât mai solidă. Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei să facă o lege care să nu aibă probleme. Deci nu văd o problemă”, a adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului a menţionat că, în opinia sa, este o chestiune mult exagerată în spaţiul public, legată de decizia Curţii Constituţionale pe chestiunea asta.

În cadrul unui interviu acordat Digi24, joi, 25 septembrie, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze în cazul în care vreuna dintre reformele guvernului pică testul de constituționalitate, Nicușor Dan a răspuns: „Deloc”.

