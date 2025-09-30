Live TV

Președintele consideră „exagerată” discuția despre efectele politice ale unei respingeri la CCR a reformei pensiilor magistraților

Data publicării:
intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre o respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, că dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme, arătând că nu vede o problemă în asta şi că, în opinia sa, „este o chestiune mult exagerată în spaţiul public”.

„Eu cred că CCR în această chestiune şi decizia CCR este mult, mult exagerată, în sensul că există în societate, aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de justiţie, pensia să fie cât salariu, pentru că tu vrei să ai nişte oameni care să producă pentru societate şi atunci dacă tu le dai pensia cât salariu, îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate. Deci asta este aproape unanimitate în sistem”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Timişoara, întrebat despre o decizie de respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR.

Şeful statului a mai afirmat că există unanimitate în clasa politică, pe faptul că lucrul ăsta trebuie să se întâmple.

„În baza acestui fapt, Guvernul a făcut o lege cu care şi-a asumat răspunderea şi pe care s-a străduit să o facă, analizând deciziile anterioare ale Curţii Constituţionale, cât mai solidă. Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei să facă o lege care să nu aibă probleme. Deci nu văd o problemă”, a adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului a menţionat că, în opinia sa, este o chestiune mult exagerată în spaţiul public, legată de decizia Curţii Constituţionale pe chestiunea asta.

În cadrul unui interviu acordat Digi24, joi, 25 septembrie, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze în cazul în care vreuna dintre reformele guvernului pică testul de constituționalitate, Nicușor Dan a răspuns: „Deloc”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trafic
Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost...
Garda Națională
Orașele „periculoase” din SUA, folosite ca „terenuri de antrenament”...
Ultimele știri
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Trump a răbufnit în fața generalilor: „Nu-mi vor da mie Premiul Nobel, ci vreunui tip care n-a făcut nimic”. Ce spune despre Putin
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Ce crede Nicuşor Dan despre aderarea Serbiei la UE: „Este nevoie de voință politică și de nişte standarde”
Palatul Victoria
Demnitarii din cancelaria lui Bolojan nu mai beneficiază de șoferi de la 1 octombrie. Care este stadiul tăierilor promise de Guvern
soldat din armata romaniei
Legea pregătirii populației pentru război, aproape gata. Care e cea mai importantă prevedere potrivit președintelui Nicușor Dan
buletin de vot introdus in urna
Nicușor Dan explică diferența de reacție la interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova față de cele din România
nicusor dan la o confereinta
Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia: Trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung pentru o calitate mai mare în învățământ
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...