Preşedintele Consiliului European a fost primit de Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Antonio Costa a fost întâmpinat de şeful statului în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni.

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Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, iar la final vor susţine o conferinţă de presă comună.

Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, acesta va călători în cursul zilei la Sofia şi la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, Ruman Radev, şi, respectiv, de şeful Guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.

Antonio Costa a mai fost la Bucureşti şi în septembrie anul trecut. El sublinia atunci că „România este un element cheie pentru securitatea europeană”. La rândul său, Nicuşor Dan aprecia că vizita preşedintelui Consiliului European în ţara noastră reprezintă „o dovadă a solidarităţii europene”.

Editor : B.P.