Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (PNL), renunță la demisie, după vizita pe care i-a făcut-o Ilie Bolojan

Președintele Consiliului Județean Constanța, liberalul Florin Mitroi, a anunțat că nu va mai demisiona de la șefia instituției. Decizia vine după ce premierul Ilie Bolojan a mers vineri la Constanța pentru a discuta cu colegii săi despre problemele din partid. Și președintele filialei PNL Constanța, Bogdan Huțucă, anunțase că va demisiona.

„Rămân în funcție pentru județ, pentru cetățeni și pentru oamenii care mi-au scris în aceste zile. Acum am garanția că voi avea sprijin necondiționat pentru a concretiza cele mai mari proiecte.

Nu o spun ca să impresionez pe cineva. O spun pentru că am simțit, dincolo de orice, că aici nu e vorba despre mine. E vorba despre încrederea pe care mi-ați pus-o în mâini și despre responsabilitatea de a nu lăsa lucrurile să se oprească. Știu că oamenii sunt obosiți de promisiuni. Știu că mulți au rămas cu gust amar de prea multe ori. Tocmai de asta, nu vin cu vorbe mari. Vin cu o decizie clară: rămân și merg până la capăt”, a scris Florin Mitroi, luni, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa își anunțase joi demisia din funcţie, printr-un comunicat de presă. Acesta a declarat că la baza deciziei sale stă o dezamăgire profundă şi a adăugat că este „siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte”. Și președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, anunțase că va demisiona.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a mers la Constanța pentru a discuta cu cei doi. Liderul PNL a declarat că le-a înțeles nemulțumirile, care urmează să fie clarificate, și a subliniat că este important să existe o stabilitate în administraţia din Constanța.

„Sper că în zilele următoare vom clarifica aceste aspecte. Am avut discuţii personale cu colegii noştri, am înţeles care sunt dezamăgirile, care sunt problemele. Sper să putem trece peste ele în aşa fel încât în perioada următoare să vă anunţăm care sunt deciziile pe care PNL Constanţa le va lua în ceea ce priveşte structura de conducere a Organizaţiei Judeţene“, a afirmat Ilie Bolojan.

