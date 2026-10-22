Abia instalați în funcții, premierul Luca Niculescu și miniștrii din domeniile siguranței naționale participă la prima lor ședință a CSAT. Subiectul principal de discuție sunt incidentele de securitate tot mai dese din Marea Neagră.

Astăzi, CSAT va avea o nouă componență, pentru că s-a schimbat și Executivul. Luca Niculescu este pentru prima oară în CSAT, la fel și trei miniștri din cabinetul său. Vorbim despre ministrul de externe, ministrul de interne și cel al economiei. Cât despre Radu Oprea, cel care ocupă portofoliul de la Apărare, acesta a mai fost în CSAT, dar nu la Ministerul Apărării.

Ce se discută

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şedinţa CSAT, convocată de preşedintele Nicuşor Dan, va avea loc la ora 18:00.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră şi vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Președintele României a stat deja de vorbă cu secretarul general al NATO, dar și cu premierul bulgar în vizita pe care a avut-o în Belgia. După acel moment a avut loc și Consiliul Nord-Atlantic, în care NATO a decis că trebuie să trimită noi capabilități de supraveghere și recunoaștere în Marea Neagră, practic întărirea securității NATO din Marea Neagră.

Tot joi, înainte de şedinţa CSAT, Nicuşor Dan se întâlneşte cu preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy.

Incidente la Marea Neagră

Un prim incident în Marea Neagră s-a produs la 14 octombrie 2026, când nava Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, a luat foc în apele teritoriale româneşti, în apropiere de Sulina, existând suspiciunea că ar fi fost lovită de o dronă.

Un al doilea astfel de incident a avut loc în 15 octombrie, când nava Wine Trader, sub pavilion San Marino, a raportat explozii şi un incendiu la castelul navei, în zona economică exclusivă a României, la limita apelor teritoriale. Şapte dintre cei 12 membri ai echipajului au fost daţi dispăruţi, iar autorităţile române au lansat o operaţiune extinsă de căutare şi salvare.

Şedinţa anterioară a CSAT a avut loc la 7 septembrie 2026, având pe ordinea de zi, între altele, programul SAFE, Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, Programul Armata României 2044, consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României etc.

De când a devenit preşedinte, Nicuşor Dan a mai convocat CSAT la: 30 iunie 2025, 25 septembrie 2025, 4 noiembrie 2025, 11 martie 2026, 29 mai 2026, 29 iunie 2026, 7 septembrie 2026.

Editor : Sebastian Eduard