Președintele Dan, nesigur dacă va merge în SUA anul acesta, spune că mai important e parteneriatul româno-american care se consolidează

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre vizita pe care o anunţase în SUA, anul acesta, că crede că va avea loc, dar „totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică”. El a menţionat că mai important este că parteneriatul dintre România și SUA se consolidează pe zi ce trece.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Europa FM dacă mai merge în SUA anul acesta.

„Cred că da, dar bineînţeles, vedeţi că totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică. Mai important de atât este că parteneriatul nostru se consolidează pe zi ce trece. Chiar azi, când vorbim, acum, avem trei sau patru miniştri în Statele Unite care au discuţii la nivelul trezoreriei, al marilor bănci de investitii”, a spus şeful statului, potrivit News.ro.

Despre o vizită la cel mai înalt nivel, la Casa Albă, Nicuşor Dan a menţionat că „o vizită necesită un program comun”.

„Ce pot să spun este că vizita este vârful simbolic al unei relaţii care se bazează pe documente, pe contracte, pe angajamente reciproce şi la asta progresăm în mod consistent”, a mai afirmat el.

Nicuşor Dan a ţinut să precizeze că „România are nevoie de parteneriatul cu Statele Unite, şi invers, parteneriatul cu România este important pentru Statele Unite”.

„Ei ne-o spun de fiecare dată. Dar eu sunt preşedintele României, pentru România parteneriatul cu Statele Unite este foarte important şi asta este direcţia în care mergem. Mai departe, cum se vede asta, din perspectivă de politică internă, e o altă discuţie”, a comentat el.

