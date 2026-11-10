Nicușor Dan a vorbit în conferința de presă, susținută la Cotroceni marți seara, despre întâlnirea cu numărul 2 din Pentagon - Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, cu care a discutat despre trupele americane din România, atacurile hibride și securitatea de la Marea Neagră. Președintele a spus că autoritățile române „au făcut tot ce putea să fie făcut pentru ca soluția să fie cât mai bună pentru România”. „Mai departe este o decizie a administrației americane, nu vreau să fac pronosticuri”, a conchis Nicușor Dan.

„Este un proces în curs demarat de administrația americană, cu niște termene pe diferitele etape ale acestui proces. Inclusiv a fost un chestionar foarte amplu pe care noi l-am trimis înapoi în urmă cu vreo lună și jumătate. Evaluarea de către direcția condusă de domnul Colby s-a terminat, dosarul pentru întreaga Europă a ajuns la Pete Hegseth”, a afirmat Nicușor Dan.

„Eu cred că am făcut noi, România – asta însemnând Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, firmele de lobby – tot ce putea să fie făcut pentru ca soluția să fie cât mai bună pentru România. Ne-am inspirat de la ce fac alții, de aici și oferta de a contribui financiar, de a împărți costurile prezenței trupelor americane în România. Există și părți nepublice: locații, echipamente, toate chestiunile astea”, a punctat președintele.

„Locația pe care România o are este una foarte bună pentru a proiecta forța unei armate ca cea americană”

„Mai departe este o decizie a administrației americane, nu vreau să fac pronosticuri. Eu cred că România a fost foarte serioasă în acest demers și, așa cum am spus-o tuturor oficialilor americani și cum am spus-o și în intervențiile publice, cred că este un beneficiu reciproc. Pentru că conceptul cu care operează administrația americană este acesta de proiecție a forței, iar locația pe care România o are – și în special baza de la Kogălniceanu, așa cum s-a dovedit recent – este una foarte bună pentru a proiecta forța unei armate ca cea americană în mai multe zone din lume: Orientul Mijlociu, estul Mediteranei, inclusiv zone mai îndepărtate”, a continuat Nicușor Dan.

„Rezultatul pe care o să-l vedem cu revizuirea trupelor o să fie în primul rând influențat de opțiunile administrației americane”

„Rezultatul pe care o să-l vedem cu revizuirea trupelor o să fie în primul rând influențat în mare măsură de opțiunile administrației americane, dar cealaltă parte de răspuns o să fie toate autoritățile române, inclusiv compania de lobby care au lucrat pentru proiectul ăsta”, a adăugat președintele.

Întrebat dacă România va plăti la fel ca Polonia - respectiv 15.000 de dolari pe an pentru fiecare militar staționat la noi în țară -, Nicușor Dan a confirmat că suma va fi „oarecum echivalentă”. „Sunt mai multe date tehnice și globale și relative la soldați, dar cumva ofertele sunt echivalente”, a subliniat șeful statului.

Editor : Liviu Cojan