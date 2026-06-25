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Video Președintele, despre sloganul „Nicușor, trădător” scandat în Capitală: „Înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”

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Nicușor Dan. Foto: Captură Digi24
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Nicușor Dan a vorbit miercuri seara, la Cluj-Napoca, despre revolta societății civile la adresa sa și despre scandarea „Nicușor, trădător”. Președintele spune că atunci când ia decizii, „toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României”. „Ăsta este modul meu de a fi”, a adăugat Nicușor Dan, care a făcut apoi fotografii cu cetățenii timp de mai bine de jumătate de oră.

Invitat să comenteze faptul că societatea civilă din România a organizat un protest în Piața Victoriei unde manifestanții au scandat „Nicușor, trădător”, președintele a spus că atunci când ia decizii, „lumea trebuie să fie convinsă că sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României”.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani, și în momentul în care iau niște decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României”, a afirmat Nicușor Dan.

„Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul unu, pasul doi, pasul trei. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul unu, care are consecințe negative în pasul doi, ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”.

Președintele a mers miercuri seară la Cluj, unde a participat la o cină cu organizatorii evenimentului Techsylvania, înainte de plecarea spre Polonia, unde joi participă la Summitul Flancului Estic, la Gdansk. După declarațiile pentru presă, șeful statului a rămas în stradă și a socializat și a făcut fotografii cu cetățenii timp de mai bine de jumătate de oră.

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