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Președintele, după închiderea de către Rusia a consulatului român din Sankt Petersburg: Această reciprocitate se întâmplă întotdeauna

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Captură video Digi24
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre decizia Rusiei în cazul consulului român din Sankt Petersburg că această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna. El a mai spus că nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta şi nu va exista din partea României un răspuns.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în Polonia, despre decizia Rusiei privind consulul român din Sankt Petersburg, că imediat după ce a fost incidentul cu drona de la Galaţi cu cei doi cetăţeni români care au fost răniţi, România a închis Consulatul rus de la Constanţa şi a expulzat consulul.

„A fost, în opinia mea, o măsură proporţională a României faţă de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor, se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”.

Ministerul Afacerilor Externe anunţă, joi, că partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg, respectiv referitor la decizia părţii ruse de retragere a consimţământului pentru înfiinţarea postului consular respectiv, după ce ambasadorul României în Federaţia Rusă a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse.

Reacţia Rusiei vine după decizia ţării noastre de a declara persona non grata consulul general al Federaţiei Ruse de la Constanţa, în urma incidentului dronei care a explodat la Galaţi.

Editor : B.E.

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