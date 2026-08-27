Președintele evită să spună cine este responsabil pentru eşecul adoptării legii salarizării: „Fiecare şi-o doreşte în alt fel”

Preşedintele Nicuşor Dan evită să indice un responsabil pentru eşecul privind adoptarea legii salarizării, el spunând că, atunci când Administraţia Prezidenţială s-a implicat ca mediator în vederea adoptăroii proiectului, ”din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte, foarte puţin dezvoltate”. Şeful statului atrage atenţia că neadoptarea unei legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice care să dea predictibilitate bugetară poate afecta ratigul acordat de agenţiile de profil României.

Întrebat, joi seară, într-o conferinţă de presă, cine ar fi, în opinia sa, responsabil pentru eşecul adoptării legii salarizării unitare a bugetarilor, jalon neîndeplinit care face ca România să piardă 770 de milioane de euro din bani europeni, şeful statului a evitat un răspuns direct.

„Haideţi să clarificăm nişte lucruri! Primul, noi am fost mediatorii. În al doilea rând, în momentul în care ne-am implicat şi noi în această dezbatere ca mediatori, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte, foarte puţin dezvoltate. De exemplu, inclusiv acum de ordinul două săptămâni, a fost o discuţie între sindicate, pe una din ramurile importante şi reprezentanţii ministerelor. Şi unii vorbeau de şapte miliarde, alţii vorbeau de trei miliarde şi alţii vorbeau de patru miliarde. Pe aceeaşi situaţie, pe acelaşi număr, pe acelaşi coeficient. Bineînţeles, până la urmă a fost un eşec, dar munca asta pe care s-a făcut în, cred că, sute de ore de discuţii, unu, trebuia să fie făcută înainte şi doi, ajută pentru o lege a salarizării pe care toată lumea şi-o doreşte. Problema este că fiecare şi-o doreşte în alt fel. Cam asta”, a răspuns Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Şeful statului a admis că nu are nicio garanţie că până la finalul acestui an România va reuşi să adopte o lege a salarizării unitare, relatează News.ro.

„Nu am garanţia, dar toată lumea îşi doreşte şi toată lumea înţelege că pentru că o să vină din nou agenţiile de rating şi ei se vor uita la două lucruri. Se vor uita la legea bugetului 2027 şi la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală, pe de-o parte, să nu avem riscuri din litigii, care sunt deja multe pe rol, între persoane care sunt pe aceeaşi poziţie administrativă şi au remuneraţii diferite”, a adăugat preşedintele.

Editor : Liviu Cojan