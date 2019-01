Preşedintele Forumului Democrat al Germanilor refuză să mai participe la congresul UDMR

Paul Porr, liderul FDGR, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, că refuză să participe la congresul UDMR, declarându-se nemulţumit de atitudinea politicienilor maghiari.

"Aşa am considerat eu, că nu e cazul să mă duc la congresul lor. Am mai fost în alţi ani, am ţinut şi speech-uri şi anul acesta am considerat că nu e cazul", a declarat Paul Porr, citat de Agerpres.



Întrebat ce îl nemulţumeşte la UDMR, preşedintele FDGR a explicat: "Atitudinea lor în guvern şi în coaliţie."



FDGR este formaţiunea care îl susţine şi l-a susţinut pe Klaus Iohannis, atât ca şi primar al Sibiului, cât şi ca preşedinte al României. De altfel, Klaus Iohannis a fost preşedintele FDGR, înaintea lui Paul Porr.



Congresul UDMR va avea loc în perioada 22-23 februarie la Cluj-Napoca.

