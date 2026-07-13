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Video Nicușor Dan are astăzi noi negocieri cu liderii partidelor. Miza: formarea noului Guvern

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nicusor dan
Nicușor Dan
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Din articol
Bolojan, demis de peste 2 luni

Președintele Nicușor Dan a chemat liderii partidelor din fosta Coaliție de guvernare la o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian sunt chemați, la aceeași oră, pentru o nouă încercare de a forma o majoritate parlamentară care să ducă la învestirea unui Guvern. Întâlnirea urmează să aibă loc de la ora 09:00.

„Întâlnire cu Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian”, se arată în programul oficial al președintelui României.

Nicușor Dan a anunțat încă din timpul vizitei la Ankara că va avea o nouă discuție cu liderii fostei Coaliții de Guvernare, chiar dacă în momentul declarației acestea nu vedea degajarea unei soluții. De asemenea, acesta a precizat că nu va propune un premier care să nu aibă certitudinea că va strânge voturile necesare pentru învestire.

„Nu voi propune un premier de care să ştim că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Ankara.

Șeful statului a ținut să menționeze că „majoritatea parlamentară nu este la președinte”: „Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament şi răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Şi sunt sigur că vă veţi duce la fiecare dintre ei să-i întrebaţi, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile, că le număraţi, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declaraţii politice, de majoritate. Şi sunt sigur că o să popularizaţi răspunsul lor”

Bolojan, demis de peste 2 luni

Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai, iar de atunci au fost două încercări de a forma o majoritate în Parlament pentru a aduna cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui viitor Executiv.

Prima propunere a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament. Acesta a fost urmate de Adrian Veștea, care nu a reușit să adune voturile necesare în Parlament și a picat în urma votului.

Editor : Andreea Rubica

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