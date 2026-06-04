Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan.

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Redăm mai jos principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

„Bună seara! Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important și, de aceea, e important să spun câteva lucruri, înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi.

În mai 2025, românii au avut alegeri. Au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri.

Prima temere, că direcția prooccidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României, care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani.

În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea.

La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an.

Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din Coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca, pentru mulți politicieni, să prevaleze interesul de partid interesului național pe care cu toții ni l-am asumat în urmă cu un an.

S-a ajuns să pară - subliniez, să pară - că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare.

Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025.

Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația, oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că, în momentul acesta, e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum.

Și, pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un Prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare, și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, româniști doresc limitarea corupției.

Și am ales, ca propunere de prim-ministru, o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme, și, pentru asta, e nevoie de experiență politică.

E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența, și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru”.

Tomac: Echipa pe care o voi forma va acționa cu maximă responsabilitate

La rândul său, Tomac a afirmat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un Guvern tehnic și nu politic.

„Domnule peședinte, vă mulțumesc! Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul Guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg pe deplin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă, care să muncească pentru cetățenii”, a spus Tomac.

El a adăugat că își dorește dialog cu toate forțele politice prooccidentale și democratice din Parlament pentru a putea fi învestit Guvernul.

„Îmi doresc, așadar, să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și prooccidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un Guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familie europeană, de consolidare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate”, a subliniat premierul desemnat.

„Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României”, a continuat el.

„Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nici o prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și-i vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și, evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort”, a conchis Tomac.

10 zile pentru formațrea noului Executiv

Odată cu această nominalizare, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul Guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere.

Cel mai probabil Executivul va fi unul tehnocrat, care să aibă în componență miniștri considerați specialiști pe un anumit domeniu și care nu sunt afiliați politic, un senariu care nu simplifică deloc calculele politice. PNL și USR au declarat deja că nu vor susține un Guvern, fie el și tehnocrat, dacă are în componența sa oamenii PSD. Pozițiile celor două partide i-au fost transmise, din nou, președintelui Nicușor Dan în discuțiile pe care Ilie Bolojan și Dominic Fritz le-au purtat zilele trecute la Cotroceni.

La rândul lor, și social-democrații plusează: surse din conducerea PSD au declarat pentru Digi24.ro că partidul nu va accepta un cabinet tehnocrat dacă vor fi păstrați oamenii USR. „Ori vorbim despre un Guvern tehnocrat, ori despre unul politic”, au mai spus aceleași surse.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac nu este un tehnocrat, fiind europarlamentar și președintele PMP, însă este o figură din afara partidelor parlamentare, o alegere pe care a mizat Nicușor Dan pentru a stinge tensiunile dintre partidele fostei coaliții de guvernare.

Apropiat al lui Traian Băsescu

Tomac este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu. Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, în timpul mandatului lui Băsescu. Acolo s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni și a devenit rapid unul dintre apropiații fostului șef al statului.

Între 2009 și 2012 Eugen Tomac a fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, fiind ales deputat de Diaspora pe listele PDL.

Ulterior a devenit unul dintre fondatorii și liderii Partidul Mișcarea Populară. În iulie 2013, a demisionat din PDL și a contribuit la fondarea Partidului Mișcarea Populară (PMP). De altfel, este succesorul lui Traian Băsescu la conducerea PMP.

În prezent, este la al doilea mandat de europarlamentar. Pe primul l-a câștigat după alegerile din 2019 pe listele PMP, iar al doilea mandat a venit în urma alegerilor din 2024, Tomac fiind susținut de alianța USR-PMP-Forța Dreptei.

Născut pe 28 iunie 1981, în satul Babele, raionul Ismail, pe teritoriul actual al Ucrainei, Eugen Tomac provine dintr-o familie de români basarabeni. A venit în România la începutul anilor 2000. Este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, cu o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani.

Editor : A.P.