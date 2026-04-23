Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea femicidului: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată”

Legea care prevede măsuri pentru combaterea femicidului a fost promulgată de președintele Nicușor Dan, la aproape o lună de când proiectul a fost adoptat de Parlament. Șeful statului susține că „violența împotriva femeilor a fost prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată”.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice.

De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului le-a mulțumit parlamentarilor pentru că „au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun”.

„Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”, a mai declarat președintele.

Pe 25 martie, Camera Deputaților a adoptat, decizional, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul, iar fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață. 

Depusă pe 29 octombrie 2025, legea s-a bucurat de o susținere fără precedent în Parlament, deși au existat și critici pe motiv că ar reprezenta o suprareglementare, fiind semnată de peste 270 de parlamentari de la toate partidele.

Proiectul transpune și definește juridic femicidul pentru prima dată în legislația națională, ca formă de violență bazată pe gen. Fapta va putea fi pedepsită ca omorul calificat, fiind vorba de pedepse cu închisoarea de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

„Din cele 33 de infracţiuni de omor comis asupra unui membru de familie înregistrate de IGPR în cele 8 luni ale anului 2025 (până la depunerea proiectului de lege n.red), 69% au fost femicide comise de un membru al familiei (23 de femei/fete ucise)¹. În medie, aproximativ 3 cazuri de femei/fete ucise pe lună de un membru de familie”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

