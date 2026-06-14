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Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veştea candidat la funcţia de prim-ministru

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Captură video Digi24

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, duminică, decretul pentru revocarea lui Eugen Tomac şi decretul privind desemnarea Adrian Veştea, pentru în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru. După publicarea în Monitorul Oficial a decretului, acesta are la dispoziţie 10 zile să vină în faţa Parlamentului cu guvernul său şi cu un program de guvernare.

ACTUALIZARE 16.50: Decretul pentru desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier al României a fost publicat în Monitoriul Oficial. De asemenea, a fost publicat și decretul prin care se ia act de revocarea desemnării lui Eugen Tomac din funcția de premier.

Știrea inițială: Anunţul a fost făcut de Administraţia Prezidenţială. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat duminică, 14 iunie 2026, următoarele decrete:

Decret pentru revocarea Decretului nr. 316/2026 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru (prin care a fost desemnat domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru);

Decret privind desemnarea domnului Adrian-Ioan Veştea în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru.

Editor : Sebastian Eduard

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