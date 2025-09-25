Invitat în studioul Digi 24, președintele României, Nicușor Dan, întrebat dacă, din informațiile pe care le deține, bănuiește sau are dovedi despre o eventuală implicare a instituțiilor statului în rețeaua Călin Georgescu, a spus că acesta a avut în spate „o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”.

„Ce pot să spun în momentul ăsta este că Călin Georgescu n-a fost așa un călăreț singuratic care a avut așa, o viziune, care viziune a convins 2-3 milioane de oameni, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”, a declarat Nicușor Dan în exclusivitate pentru Digi 24.

„El este un cineva care are această vocație de salvator de multă vreme. Și, la un moment dat, niște oameni cu bani s-au aliniat în spatele lui. Este vorba despre niște oameni cu bani din România”, a precizat președintele.

„Probabil că ei au fost legați de un proiect care are aceeași sursă, aceasta fiind Moscova”, i s-a adresat jurnalistul președintelui. Răspunsul acestuia a fost: „Exact”.

„Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia este foarte clar, și asta e dovedit”, a mai spus Nicușor Dan.

„La momentul acela, când am avut informațiile, cumva am fost sceptic - ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și 3 grenade? Dar de fapt nu erau 5-6, erau vreo 70 și erau oameni care cumva se instruiseră să facă o chesitune din asta într-o adunare publică. De exemplu, să forțeze intrarea într-o adunare publică. Sunt trei chestiuni distincte, susținătorii lui Călin Georgescu care sunt oameni de bună credință spun că nu a fost o influență a Rusiei în alegeri. Acum în sfârșit avem o dovadă și vor fi multe altele”, a mai spus președintele.

După ce i s-a reamintit președintelui că efectul acestui plan de destabilizare a țării și al anulării alegerilor, există acum „două Românii”, care sunt una împotriva celeilalte, preșdintele a spus că îi încurajează pe oameni să se asculte unii pe alții.

Editor : Marina Constantinoiu