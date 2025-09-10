Live TV

Președintele Nicușor Dan, despre dronele rusești intrate pe teritoriul Poloniei: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”

Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, președintele României.

Președintele Nicușor Dan spune că „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Șeful statului a subliniat că Rusia „trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”.

„Rusia a demonstrat din nou, prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea.

Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și în special Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigure. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi”, a scris președintele Nicușor Dan pe X. 

O reacție a avut și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Acesta a transmis că dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei reprezintă o „violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. „Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, mai transmite acesta. 

