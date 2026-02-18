Reacția președintelui Nicușor Dan, după decizia CCR: „Un gest de echitate”

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după decizia CCR de a diminua pensiile speciale ale magistraților. „Un gest de echitate așteptat de societate”, a subliniat șeful statului.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a scris președintele, miercuri, pe Facebook.

Citește și: CCR declară constituțională legea care taie pensiile și mărește vârsta de pensionare a magistraților

Și premierul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor magistraților, transmite Guvernul. Oficialii mai anunță că se vor face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR.

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților. Prin urmare, judecătorii Curții au decis că legea este constituțională.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.