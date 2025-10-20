Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile”

Șeful statului a respins categoric ipoteza unei crize politice, luni, afirmând că toate partidele din coaliția de guvernare sunt responsabile și unite în fața provocărilor actuale. Întrebat dacă ar propune un premier susţinut de AUR şi de încă un alt partid, în cazul în care actuala coaliţie eşuează, preşedintele a exclus categoric această ipoteză.

„Acest scenariu nu există. V-o spun cu toată responsabilitatea. Toate aceste patru partide plus grupul minorităţilor înţeleg contextul pe care îl trăim. Bineînţeles că au opinii diferite despre multe subiecte, dar înţeleg contextul şi înţeleg responsabilitatea pe care o au pentru a da o guvernare care să fie credibilă în afară”, a declarat şeful statului, la Antena 1.

În ce priveşte posibilitatea ieşirii de la guvernare a unui partid, care să susţină în continuare Guvernul din Parlament, preşedintele a replicat că este vorba despre un scenariu teoretic, dar care nu ar fi valabil pentru viitorul apropiat. „În mod teoretic există acest scenariu, dar nu în viitorul imediat”, a spus el.

Nicuşor Dan a subliniat că toate partidele din coaliţie sunt responsabile. Totodată, el a remarcat faptul că formaţiunile respective şi-au asumat guvernarea într-un moment în care ar fi mai confortabil să se situeze în opoziţie.

„Dacă aş fi populist, văzând încrederea pe care partidele şi politicienii, în general, o au în rândul populaţiei, aş încerca să mă detaşez de ei. E remarcabil faptul că toate aceste patru partide şi minorităţile au ales să formeze o coaliţie de guvernare într-un moment care nu e plăcut. Să tai, să afectezi oamenii... Niciun partid nu îşi doreşte să o facă. E mai confortabil în opoziţie. Dar au ales să o facă şi trebuie să salut chestiunea aceasta. Sunt partide responsabile. Bineînţeles, partidele sunt făcute de oameni. Oamenii aceştia s-au certat ani de zile. Unii nu înţeleg că avem forţe populiste în Parlament, cu intenţie de vot 40%, şi că trebuie să colaboreze mai mult decât să... Astea sunt elemente de context. Ce contează este că ajung să ia decizii împreună şi că guvernează”, a precizat preşedintele.

Editor : M.I.