Preşedintele Nicuşor Dan lansează proiectul „RO-UE 20: România de încredere”, la împlinirea a 20 de ani de la aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Acesta se va desfăşura de-a lungul întregului an 2027 şi îşi propune să genereze strategii de dezvoltare şi modernizare a României ca ţară membră a UE.

„Preşedintele României şi Administraţia Prezidenţială vor marca împlinirea, în 2027, a 20 de ani de la aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Proiectul „RO-UE 20: România de încredere” va fi deschis spre societate, mediul de afaceri, centre tehnologice şi de inovaţie, comunităţi culturale, academice şi civice, tineri, diaspora, Republica Moldova”, arată Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial.

Desfăşurat de-a lungul întregului an 2027, proiectul îşi propune să genereze dezbateri specializate şi să definească priorităţi strategice pentru definirea unei viziuni de dezvoltare şi modernizare a României ca ţară membră a Uniunii Europene.

„Anul 2027 oferă oportunitatea unei reflecţii profunde a societăţii româneşti despre ce avem de făcut în continuare, despre „noul proiect european” al României ajunse la maturitatea apartenenţei sale la Uniunea Europeană, în contextul unor schimbări complexe, dramatice, accelerate, care au loc pe multiple planuri, la nivel regional, european şi global.

Proiectul 'RO-UE 20' va antrena numeroase dezbateri, conferinţe şi dialoguri tematice aplicate pe subiecte specifice pentru zone profesionale, sociale şi educaţionale diferite. Vor fi discutate, din perspectiva prezenţei României în UE, teme legate de societate şi democraţie, stat de drept, educaţie şi spaţiul informaţional, tehnologie, economie, apărare şi securitate, infrastructură, cultură, mediu, urbanism, implicând totodată şi români din diaspora”, menţionează comunicatul.

Întâlnirile vor fi organizate la Bucureşti şi în numeroase oraşe din ţară, precum şi în câteva mari capitale din UE şi la Chişinău.

Potrivit Cotroceniului, apartenenţa noastră la Uniunea Europeană nu este un simplu concept general şi abstract, ci cuprinde un set de oportunităţi şi politici europene cu impact direct şi imediat pentru oameni.

„Proiectul „RO-UE 20” îşi propune să pună mai bine în valoare aceste direcţii concrete şi să modeleze viziuni şi scenarii despre nivelul de ambiţie strategică pe care România are capacitatea să şi-l asume în viitor, pe baza valorilor europene şi naţionale”, subliniază sursa citată.

Programul complet şi agenda detaliată a evenimentelor vor fi publicate ulterior pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale. Lansarea „RO-UE 20: România de încredere” este prevăzută în ianuarie 2027.

Editor : C.L.B.