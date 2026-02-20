Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.

„Pacea şi securitatea sunt temelia unei ţări prospere. Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii”, transmite preşedintele Nicuşor Dan, pe Facebook.

Şeful statului arată că în cadrul intervenţiei sale la Washington, a afirmat clar că România susţine eforturile internaţionale de soluţionare a conflictelor globale şi îşi propune să contribuie concret în ceea ce priveşte situaţia umanitară din Gaza.

„De asemenea, România îşi reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA şi Uniunea Europeană, bazat pe dialog constant şi transparent”, spune preşedintele României.

