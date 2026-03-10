Preşedintele Nicuşor Dan participă la întâlnirea grupului de state europene „Friends of Competitiveness”

Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi la întâlnirea grupului de state europene „Friends of Competitiveness” (Prietenii competitivității, n.r.), pentru coordonare pe tema pieţei interne şi a competitivităţii, în vederea pregătirii reuniunii Consiliului European din 19 - 20 martie.

Întâlnirea este programată pentru ora 18:45, în format videoconferinţă.

Luni, preşedintele Nicuşor Dan a avut o convorbire cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul căreia au fost abordate priorităţile României şi temele majore pentru ţara noastră în pregătirea reuniunii liderilor europeni din 19 - 20 martie de la Bruxelles.

În acest context, şeful statului român i-a transmis preşedintelui Consiliului European faptul că România îşi doreşte "o Piaţă Unică complet integrată, precum şi o simplificare semnificativă a birocraţiei şi a poverii administrative". Un alt subiect ridicat în discuţia telefonică cu Antonio Costa a fost viitorul cadru bugetar european.

„Chiar dacă dezbaterile vor mai dura, perspectiva României trebuie să fie corect înţeleasă. Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru creşterea competitivităţii inclusiv în zona statelor estice, din care face parte şi ţara noastră, naţiuni care au un decalaj istoric faţă de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre. De altfel, salut orientarea deciziilor europene către stimularea competitivităţii şi investiţii care să asigure un sistem energetic rezilient la şocuri externe”, a afirmat şeful statului român, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Liderii statelor membre UE ar urma să aibă discuţii săptămâna viitoare la reuniunea Consiliului European privind următorul cadru financiar multianual, competitivitate şi Piaţa Unică, apărare şi securitate europeană în contextul conflictelor din Ucraina şi Orientul Mijlociu

Editor : B.E.