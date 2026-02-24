Live TV

Video Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”, la 4 ani de război în Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
nicusor-1
Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa de la ora 13:00, în format de videoconferință, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, grupul statelor care sprijină Ucraina. Discuția are loc în contextul în care astăzi se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

Administrația prezidențială a anunțat, marți dimineață, că președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), de la ora 13:00, în format de videoconferință. 

Coaliţia de Voință este alcătuită din peste 30 de ţări, majoritatea europene, care susţin Ucraina. Discuțiile liderilor au loc în contextul în care astăzi se împlinesc 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina. 

Deja mai mulți lideri europeni, printre care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află la Kiev. 

Citește și: ANALIZĂ Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai mult decât Germania nazistă. Pacea este încă dificil de atins

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
armand gosu
Istoricul Armand Goşu nu exclude o escaladare a conflictului din Ucraina. „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie”
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Ce mesaj i-a transmis Zelenski lui Trump la patru ani de la începutul războiului din Ucraina
Dronă Bayraktar TB-2
De la Bayraktar la Patriot: Cum au evoluat „armele vedetă” ale războiului din Ucraina
Digi 24_2026_02_24_07_33_59
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 februarie 
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
Cum a ajuns inteligența artificială motor al dezinformării despre războiul din Ucraina
Recomandările redacţiei
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a...
femeie cu umbrela si ninsoare
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic...
euro bancnote
Fraudă de peste 7 milioane de euro la ISJ Constanța. Nereguli grave...
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: PSD îl acuză pe Ciprian Ciucu de blocarea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: NATO ar trebui să trateze rachetele Oreșnik din Belarus ca pe o țintă militară legitimă
BAFTA le-a prezentat scuze lui Michael B. Jordan şi Delroy Lindo şi îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru incidentul de la gală
Ninsori puternice au lovit coasta de est a SUA și blochează traficul aerian: peste 5.000 de zboruri anulate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Fanatik.ro
Out de la Inter din vară! Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea meciului decisiv cu Bodo/Glimt
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Cum și-a umilit FCSB adversarele în SuperLiga. Craiova, Rapid și Dinamo sunt mult sub echipa lui Gigi Becali
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"NU" pentru Donald Trump. Casa Albă a rămas fără replică
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”