Președintele României, Nicușor Dan, va participa de la ora 13:00, în format de videoconferință, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, grupul statelor care sprijină Ucraina. Discuția are loc în contextul în care astăzi se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

Administrația prezidențială a anunțat, marți dimineață, că președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), de la ora 13:00, în format de videoconferință.

Coaliţia de Voință este alcătuită din peste 30 de ţări, majoritatea europene, care susţin Ucraina. Discuțiile liderilor au loc în contextul în care astăzi se împlinesc 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Deja mai mulți lideri europeni, printre care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află la Kiev.

Citește și: ANALIZĂ Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai mult decât Germania nazistă. Pacea este încă dificil de atins

Editor : A.G.