Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea găzduită de preşedinţii Poloniei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei. Agenda discuțiilor

Preşedintele Nicuşor Dan participă sâmbătă, la Jurata, Polonia, la o reuniune găzduită de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, alături de preşedintele Estoniei, Alar Karis, preşedintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, şi de preşedintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Discuţiile vor viza întărirea securităţii europene în faţa ameninţărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanţă majoră pentru regiunea noastră, precum întărirea securităţii europene în faţa ameninţărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu şi de transformările geopolitice actuale.

„În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să îşi adapteze eficient politicile pentru a ţine pasul cu provocările şi evoluţiile globale, susţinând astfel competitivitatea, dezvoltarea şi securitatea statelor sale membre”, se arată în comunicatul oficial.

Cu prilejul reuniunii, Preşedintele Nicuşor Dan va sublinia necesitatea asigurării unităţii Uniunii Europene în faţa provocărilor cu care se confruntă continentul nostru şi va reafirma angajamentul ferm al României faţă de unitatea aliaţilor şi partenerilor în NATO şi UE, ca fundament al securităţii şi prosperităţii comune.

„Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât şi al combaterii ameninţărilor hibride şi cibernetice, precum şi prin îmbunătăţirea infrastructurii cu uz dual şi a securităţii energetice”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

Editor : B.E.