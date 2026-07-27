Președintele Nicușor Dan și-a trimis consilierul pe securitate națională și pe șeful Armatei în SUA, în urma incidentelor cu drone ruse

Președintele Nicușor Dan i-a trimis pe consilierul său pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe șeful Statului major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în Statele Unite, unde vor discuta cu membri ai administrației Trump și ai Congresului SUA despre incidentele cu drone rusești în spațiul aerian al României și despre securitatea la Marea Neagră.

Anunțul a fost făcut luni seară de consilierul prezidențial Marius Lazurca.

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Apărării (gen. Gheorghiță Vlad - n.r.) la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și cu liderii Congresului pentru a promova alinierea noastră în domeniul securității la Marea Neagră.

Piloți români curajoși care zboară cu avioane F-16 de fabricație americană au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta. Pace prin putere”, a scris consilierul Marius Lazurca luni seară, într-un mesaj pe rețeaua X.

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Piloții români de vânătoare de pe avioanele F-16 au doborât în ultimele zile trei drone intrate neautorizat în spațiul aerian al României: una în județul Buzău (vineri), una în Delta Dunării (sâmbătă) și încă una deasupra Mării Negre (duminică).

În urma incidentelor repetate, ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul Ministerului de Externe, unde i s-au prezentat fragmente de dronă purtând inscripții în limba rusă.

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Editor : B.P.