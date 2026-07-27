Live TV

Președintele Nicușor Dan și-a trimis consilierul pe securitate națională și pe șeful Armatei în SUA, în urma incidentelor cu drone ruse

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan la cotroceni
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan i-a trimis pe consilierul său pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe șeful Statului major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în Statele Unite, unde vor discuta cu membri ai administrației Trump și ai Congresului SUA despre incidentele cu drone rusești în spațiul aerian al României și despre securitatea la Marea Neagră.

Anunțul a fost făcut luni seară de consilierul prezidențial Marius Lazurca.

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Apărării (gen. Gheorghiță Vlad - n.r.) la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și cu liderii Congresului pentru a promova alinierea noastră în domeniul securității la Marea Neagră.

Piloți români curajoși care zboară cu avioane F-16 de fabricație americană au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta. Pace prin putere”, a scris consilierul Marius Lazurca luni seară, într-un mesaj pe rețeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Piloții români de vânătoare de pe avioanele F-16 au doborât în ultimele zile trei drone intrate neautorizat în spațiul aerian al României: una în județul Buzău (vineri), una în Delta Dunării (sâmbătă) și încă una deasupra Mării Negre (duminică). 

În urma incidentelor repetate, ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul Ministerului de Externe, unde i s-au prezentat fragmente de dronă purtând inscripții în limba rusă. 

Citește și: Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom rămâne fără răspuns

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
putin
3
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
avion f-16
4
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
raed arafat
5
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e îmbrăcată așa lângă copii?”
Digi Sport
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e îmbrăcată așa lângă copii?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sala de sedinte a guvernului
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan nu are cum să plece acum. Trebuie găsită o soluție, nu poți să faci reforme cu 35%
reuniune a consiliului de securitate al ONU
Delegaţia americană a părăsit o reuniune a Consiliului de Securitate pentru a protesta față de comentariile „ipocrite” ale Franței
statueta justitie
Nicușor Dan a semnat decrete pentru numirea în funcție a aproape 300 de noi magistrați
Zbigniew Ziobro
Polonia a cerut SUA să-l extrădeze pe fostul ministru al justiţiei, acuzat de deturnare de fonduri
Heymondo x Digi24
(P) Vacanță în SUA fără griji: Cum alegi asigurarea de călătorie potrivită și ce aspecte trebuie să ai în vedere
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Sunt șanse „zero” ca legea salarizării să treacă...
Maria Zaharova
Furie la Moscova după decizia României de a expulza un diplomat rus...
avioane f 16
Kelemen Hunor, despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian...
centrala nucleara de la cernavoda
Unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită controlat din cauza nivelului...
Ultimele știri
Miruţă: Îi dăm lui Putin seria dronei să se ducă în Rusia să vadă poarta fabricii de unde a ieşit
Letonia dorește să înlăture indicatoarele rutiere care arată direcția spre Rusia și Belarus
UDMR va vota legea ANI „în orice variantă care întrunește majoritate”. Kelemen Hunor: „Pentru noi nu e o miză”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care au intrat în cea mai bună perioadă a vieții lor. Jupiter le aduce noroc, bani și oportunități
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Veste colosală pentru FCSB înainte de returul cu FK Auda! A scăpat de operație
Adevărul
Russia Today susține că originea dronelor doborâte de România este necunoscută
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
Brown eye
Premieră mondială: în Italia, o femeie oarbă și-a recăpătat vederea în urma unui transplant fără precedent
Digi Sport
Au început negocierile! Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului
Pro FM
„Dragostea mea”. Selena Gomez a împlinit 34 de ani, iar Benny Blanco i-a pregătit o surpriză în Italia. Gest...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Influenceriță, ucisă de soț la două săptămâni după ce l-a acuzat public de pedofilie. Bărbatul era cercetat...
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația, ajutorul de șomaj în august? Care sume au crescut
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Somnul insuficient poate duce la creștere în greutate mai rapid decât ai crede. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Emma Roberts s-a căsătorit în Idaho. Mătușa Julia Roberts a fost prezentă la nuntă. Cum a arătat rochia...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”