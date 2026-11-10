Preşedintele Nicuşor Dan susţine marţi, de la ora 19.00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni, despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare.

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ACTUALIZARE 20:27 Reporter: La Adrian Veștea puteați să supliniți diferența până la 50%?

Nicușor Dan: „Am avut indicii serioase că guvernul Veștea va trece. Nu aș avea probleme să vă dau detalii, dar nu vă pot dezvălui ce am discutat cu liderii politici, pentru că nu am acordul lor”.

Reporter: Dar a negociat cu AUR domnul Veștea...

Nicușor Dan: „Nu i-am dat mandat pentru asta și nu cred că a negociat tot cu AUR”.

Reporter: La domnul Siegfried Mureșan, acolo aveați o majoritate în cap sau de ce l-ați desemnat?

Nicușor Dan: „Am spus atunci că nu există nicio formulă de majoritate, dar pentru că societatea o cere, îl desemnez pe cel cu cele mai multe voturi”.

Reporter: Cine v-a sunat să stați de vorbă cu PSD? Lider de partid, din PSD, USR?

Nicușor Dan: „De nenumărate ori, mulți oameni din coaliția PNL-USR”.

„Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între UE și SUA”

ACTUALIZARE 20:22 Nicușor Dan a declarat că plata României pentru prezența trupelor americane „e un beneficiu reciproc” și că „este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între UE și SUA”.

„Este un proces în curs demarat de administrația americană. Noi am trimis un chestionar înapoi în urmă cu o lună și jumătate... (despre faptul ca N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să plătească pentru trupele americane staționate la noi), e un beneficiu reciproc, însă conceptul de operațiune a administrației americane e de proiecție a forței.

Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între UE și SUA. Relația transatlantică e extrem de importantă pentru România. Cât privește acțiunea noastră în UE, ați văzut vizita Ursulei von der Leyen, colaborăm pe partea de securitate la Marea Neagră și în cadrul mai larg al problematicii europene, România și Italia au coalizat cele 17 state prietene a coeziunii. România e onestă în relația cu UE”.

ACTUALIZARE 20:15 Întrebat de ce nu a reușit să ajungă să organizeze o discuție tete a tete cu JD Vance sau Trump, Nicușor Dan a răspuns: „Succesul sau insuccesul unei administrații nu se măsoară în viteza unor vizite, ci de a realiza obiectivele de securitate în politică externă propuse. În materie de securitate România a continuat un parcurs care era deja bun și s-a consolidat foarte mult atât în relația cu SUA, cât și cu partenerii europeni”.

Despre prezența lui Pahonțu la o cină cu mitropolitul Banatului: „ Nu mi se pare relevant”

ACTUALIZARE 20:13 Nicușor Dan susține că nu i se pare „relevantă” problema prezenței șefului SPP, Lucian Pahonțu, la o cină pe care președintele României a avut-o cu mitropolitul Banatului.

„A fost o masă de 15 persoane, cu fețe bisericești, Administratia Prezidențială, politicieni. Nu mi se pare relevant. SPP e un serviciu de pază, nu secret”.

„Ce nu avem în Inspecția Judiciară sunt dosare cu abuzuri în domeniu, un document cu situația lor”

ACTUALIZARE 20:10 Despre documentarul Recorder privind magistrații, Nicușor Dan a răspuns:

„Am avut un dialog cu magistratii în decembrie 2025, ianuarie 2026, martie, apoi am intrat în criza politică. Pe protestul magistraților dacă au fost șicanati de Inspecția Judiciară și CSM, pot spune că sunt gata să reluăm dialogul. Ce nu avem în Inspecția Judiciară sunt dosare cu abuzuri în domeniu, un document cu situația lor, care să fie discutate cu președintele.

Fiecare dintre ei (magistrați) să vină cu extras din decizia Inspecției Judiciare, cu extras din plenul CSM, să vină la mine”.

ACTUALIZARE 20:07 Întrebat din nou despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Nicușor Dan a răspuns:

„Clar au fost nereguli financiare, când un candidat a anunțat zero cheltuilei, dar sunt dovezi de sume consistente. Pe influența rusă s-au prezentat niște fapte de procurori. Este clar un război hibrid rus în Europa, cu mii de atacuri cibernetice, sabotaj în Europa, campanii de informare”.

ACTUALIZARE 20:00 Nicușor Dan dă dreptate PMB în cazul aprobării protestului AUR din Capitală.

„Cât am fost primar, am avizat 5.000 de proteste, inclusiv împotriva mea ca primar, dar pe unele le-am respins, dacă, de exemplu, erau două manifestări în acel loc. Pare că în cazul de față Primăria pare că are dreptate. Nu se poate să se anunțe 50 de persoane și să fie pe rețelele de socializare o mare mobilizare anunțată – sunt deja tensiuni mari în societate”.

ACTUALIZARE 19:57 Despre finalizarea dosarulului DIICOT privind deținătorul azilelor ilegale deținut de Viorel Pașca și implicarea altor instituții care trimiteau oameni în azile, Nicușor Dan a răspuns:

„A fost făcută o primă acuzație față de unele persoane, dar investigațiile continuă. Cât privește prescripția și cele două decizii ale Curții de Justiție a UE, păcatul originar e la Parlament. Noi am avut o lege, cod penal neclar, în ceea ce privește perioada de cercetare a infracțiunilor. CCR a spus că textul de lege e neclar, iar Parlametul trebuie să opereze modificări legislative în 45 de zile, dar n-a făcut-o, de aici întarzierea. A venit apoi prima decizie e Curții de Justiție, apoi a doua după dezbateri... Toate aceste lucruri sunt discutabile în termeni juridici. Dar la Parlament, care în 45 de zile n-a făcut nimic, ar fi greșeala. E imposibil ca parte a acelor dosare să mai fie salvate...”.

ACTUALIZARE 19:54 Întrebat dacă ar iniția și România o desecretizare a dosarelor informatorilor din comunism, așa cum s-a întâmplat în Ungaria, Nicușor Dan spune: „Nu am avut o preocupare directă în direcția asta, dar susțin orice formă de cunoaștere a istoriei recente. E important să își cunoască românii istoria comunistă”.

ACTUALIZARE 19:47 Solicitat să spună cum vede măsurile comune cu Bulgaria când vine vorba de securitatea maritimă și dacă acestea vor fi afectate de situația politică din țara vecină, președintele a răspuns:

„Nu mă pronunț pe situația politică din Bulgaria. Doamna președinte vine în România în decembrie. România, Bulgaria și Turcia desfășoară de mult timp operațiunea de deminare la Marea Neagră.

Eu sunt aceeași persoană pe care au votat-o și că față de contextul politic pe care românii l-au dat prin alegerile parlamentare, am luat cele mai bune decizii, cred eu, cu obiectivele că voi păstra direcția pro-occidentală a țării și stabilitatea financiară a țării”.

„Intuitiv, văd o dinamizare a activității Parchetelor”

ACTUALIZARE 19:43 Nicușor Dan susține că numirea procurorului-general „e una bună” și a reiterat ideea că „intuitiv”, vede „o dinamizare a activității Parchetelor”.

„Procedura de numire a procurorilor-șefi a fost una potrivit legii, nu au fost numiți de PSD, ci propuși. A fost o procedură de concurs. Față de situația din Ministerul Public, eu zic că alegerea e una bună. Ne vom uita însa la activitatea lor, într-un raport de anul acesta. Intuitiv, văd o dinamizare a activității Parchetelor”.

„De ce e o iluzie ca PNL și USR să poată guverna fără un dialog cu PSD?”

ACTUALIZARE 19:40 Nicușor Dan a răspuns la întrebarea formulată de el: „De ce e o iluzie ca PNL și USR să poată guverna fără un dialog cu PSD?”.

„Democratic, unii români susțin PNL și USR. Mulți m-au votat și pe mine pentru a intra în turul doi. Niciun președinte nu poate să împiedice un partid să acționeze într-un fel sau altul.

Am mai auzit ideea de a aduce la guvernare PSD și AUR, să eșueze, apoi să aducem PNL și USR. Înseamnă însă să aruncăm în aer țara asta.

A doua idee auzita a fost alegerile anticipate – dar ar însemna o downgradare rapidă a ratingului.

Am văzut mulți oameni la TV, într-o cheie eroică, noi ne luptam cu PSD, cu sistemul, cu președintele care susține sistemul... dacă n-ar fi fost alții care să vină și să îmi spună: N-ai putea tu să vorbești cu PSD? Pentru că eu nu pot. Nu poți și una și alta...”.

„De ce alegerile anticipate ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei?”

ACTUALIZARE 19:35 Nicușor Dan a răspuns și la întrebarea „de ce alegerile anticipate ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei?”.

„Din nou, ce face o agenție de rating este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară. Să spunem că suntem analist la o agenție de rating și suntem o țară care mai are 4-5 luni cu un guvern și partidele se vor înjura și mai abitir ca până acum, care mai avem un partid cu 40% în sondaje și s-a certat cu toată lumea, intern, extern, parteneri, bănci, țara se împrumută cu 150 miliarde lei pe an și tu analist de investiții trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă sau să se reorienteze în altă parte în lumea largă. Care credeți că ar fi fost răspunsul pe care l-au și sugerat în evaluări?”

„Nu e sigur că AUR poate ține țara sigură”

ACTUALIZARE 19:28 Președintele contestă abilitatea partidului AUR, odată ajuns la guvernare, să poată „ține țara sigură”.

„Cu situația din regiune, nu e sigur că partidul acesta poate ține țara sigură, fiind un partid izolaționist, adică nu se bazează pe parteneri.Nu poți avea securitate fără a fi integrat într-o rețea de securitate bazată pe parteneriate. Poți avea încredere în AUR când a votat împotriva prezenței militarilor NATO în România? Sau împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când a mulțumit că ai exclus țara lui din Visa Waiver? Sau când a spus că îl susține pe un anume Georgescu care spune că baza de la Kogălniceanu este pentru a ataca Rusia și scutul de la Deveselu e o rușine diplomatică pe care o va reevalua?

O prezență AUR la guvernare aduce partenerilor întrebarea legitimă dacă România își poate îndeplini angajamentele.”

„AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea României”

ACTUALIZARE 19:22 Nicușor Dan a explicat de ce a exclus AUR de la guvernare.

„Încep cu o discuție despre simpatizanții AUR. Am participat și eu la proteste – cred că la sute, a dat statul în judecată de multe ori, știu ce înseamnă să fi revoltat. Dar dacă ești simpatizant, protestezi doar. Dacă ești partid, nu mai e suficient. Exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea României. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să te trateze ca atare. Asta e, AUR e considerat partid populist.

Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală și nu ne permitem o creștere a dobânzii. Accederea AUR la putere e motiv de scădere a ratingului. AUR nu prezintă încredere pe mai multe paliere: financiar. Nu spun cu ce bani vor face reforme financiare. Când ai partid a cărei carte de vizită e scandalul, e previzibil că, ajunși la putere, vor crea conflicte instituționale.

E un partid care a spus că dă case cu 35.000 de euro, pentru ca apoi să arate că e un marketing electoral”.

„În caz de retrogradare a ratingului de țară, fondurile de pensii s-ar putea retrage din România”

ACTUALIZARE 19:15 Nicușor Dan a precizat că a fost crucială evaluarea agențiilor de rating, în contextul crizei politice.

„Mă întorc la cele patru întrebări. Prima: care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating. Bugetul României 2026: venituri 730 de miliarde de lei, cheltuieli 860 miliarde lei. Deficitul, 150 de miliarde de lei.

Deficitul pe 2026 e de 150 de miliarde de lei. Înseamnă cât tot PNRR pe 5 ani, sau 2.500 km de autostradă de la zero, sau 45 de spitale regionale. Sunt bani pe care îi cheltuim fără să îi avem. Dintre ei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoriile deja acumulate.

Am ajuns la agențiile de rating. Suntem la limita dintre îți recomandăm sau nu România pentru a investi. În caz de retrogradare, fondurile de pensii s-ar putea retrage din România, iar asta ar însemna ca noi să ne împrumutăm mai scump de la alții. Ar putea să nu fie destui, astfel că, în această situație, ar putea veni FMI, care de obicei vine cu ajustări drastice.

Cât durează să ieși din asta? Media, după retrogradare, după pierderea încrederii pieței financiare, este de 6-7 ani. România a pierdut-o în 2008 și a recâștigat-o în 2014.”

ACTUALIZARE 19:12 Nicușor Dan a menționat că „e important că am avut rectificare și am păstrat anvelopa bugetară”. „România și-a respectat angajamentele financiare. Am avut o săptămână de obligațiuni care s-a desfășurat foarte bine. Am dovedit că România are încrederea pieței financiare. Oamenii știu ce așteptări au de la clasa politică, iar politicienii știu ce așteptări au de la ei”.

ACTUALIZARE 19:10 Președintele Nicușor Dan și-a început declarația, spunând:

„Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice. A fost o perioadă dificilă pentru români, un an cu nivelul de trai care a scăzut, apoi a continuat să scadă și o incertitudine pe care dezbaterile inutile, multe ale partidelor a generat-o.

Voi răspunde în esență la patru întrebări. Prima: Care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating

A doua: De ce și deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR aducerea AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică și afectare a securității statului

A treia: de ce alegerile anticipate ar fi dus la o prăbușire economică rapidă

A patra: de ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul din Parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut guverna fără PSD.”

Știrea inițială:

Preşedintele a scris într-o postare pe Facebook despre conferinţa de presă şi temele pe care le va prezenta.

„Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriţi”, se precizează în postarea şefului statului.

Ultima conferinţă de presă a preşedintelui Nicuşor Dan a avut loc în luna aprilie, atunci când a anunţat că a semnat decretele pentru numirea şefilor din Justiţie.

Editor : A.C. | C.A.