Mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei: Pentru România, 20 de ani de UE au însemnat modernizare

Nicușor Dan . Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. El a subliniat că, pentru țara noastră, apartenența la alianța europeană a adus modernizare și prosperitate. El a subliniat că în 20 de ani, salariul mediu al românilor s-a triplat și că în ciuda problemelor care încă există, precum corupția sau inegalitatea, „românii o duc mai bine decât o duceau în urmă cu 20 de ani”. Nicușor Dan a subliniat că Europa a făcut și greșeli, dar și că, în trecut, unii politicieni români nu au știut să apere interesul național la Bruxelles. În prezent însă, președintele consideră că România știe să-și apere interesele ca un jucător credibil la nivel european. Nu în ultimul rând, Nicușor Dan a vorbit și despre situația internă din țară, explicând că România va avea un „guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”.

Nicușor Dan: Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. E util în momente ca astea, să ieșim puțin din logica momentului și să avem o privire de ansamblu pe istoria recentă a României.

Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa. Pacea aduce prosperitate. Pacea nu e de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul de lângă noi. 

Pentru România, 20 de ani de UE au însemnat modernizare, și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de trei ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din UE. A adevărat că în România diferența între salariile mari și cele mici e mai mare decât în alte locuri din Europa.

E adevărat că există o corupție care-i sfidează pe români. Dacă tragem linie, după 20 de ani românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani. 

România a plătit în acești 20 de ani 36 de mld. de euro și a încasat 110. Deci o diferență de 74 mld. euro, venituri nete ale României. 45 de miliarde s-au dus în agricultură și dezvoltarea satelor. Avem 4.000 de kilometri construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe biserici, mănăstiri, castele, muzee. 

Cred eu că exact în acest moment, de Ziua Europei, trebuie să vorbim de Europa altfel decât cu lozinci. Să ieșim din logica în care în loc de dezbatere avem lozinci. Din păcate Europa e un subiect care divizează societatea. Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.

Când în politica de mediu - justificată - a fixat niște ținte prea ambițioase și a afectat industria grea, și asta a fost o greșeală. Însă Europa este o construcție democratică. Toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene și mie-mi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puțin în media din România.

E adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul UE. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele. Pentru că, e din nou adevărat, că e politică. Nu e cenaclu. În interiorul UE, țările europene își promovează interesele naționale.

Suntem în momentul în care România e credibilă. Știe să acționeze în cadrul UE, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și, deci, știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni să primească ordine de acolo nu-i decât o lozincă care ne îndepărteaza de dezbaterea reală - unde trebuie să fie România în UE.

Europa și România au nevoie ca UE să aibă un parteneriat corect solid echitabil cu SUA. Și România e un susținător al unui astfel de parteneriat. Pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la UE e un obiectiv important al României și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în UE.

Câteva cuvinte despre situația curentă. Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților. Am văzut constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. 

Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari. OCDE, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscala a României, asumată. Și în sensul acesta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună parlamentului bugetul pe 2027. 

La mulți ani Europa, la mulți ani România! 

Știrea inițială: Declarația președintelui vine după ce Administrația prezidențială a anulat miercuri recepția oficială ce urma să aibă loc în această seară la Palatul Cotroceni.

„Vă informăm că Recepţia Oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată”, a anunţat, miercuri, Administraţia Prezidenţială.

Instituţia a precizat atunci că „această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”.

Cu o zi înainte de anunțul anulării recepției, Guvernul Bolojan fusese demis prin moţiune de cenzură, votată de 281 de parlamentari.

Ilie Bolojan, de Ziua Europei: În România a supravieţuit un mecanism de putere cu rădăcini în comunism care reacționează la reforme

 

