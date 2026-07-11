Președintele Nicușor Dan va participa la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile de Ziua Franței

Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 13-14 iulie 2026, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez, Emmanuel Macron, anunță Administrația Prezidențială.

Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența Parteneriatului Strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene, se arată în comunicatul Președinției.

Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din acest an este „Redeșteptarea strategică a Europei”. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă și de un pluton.

Pe agenda vizitei se află și participarea la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Republica Franceză și de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

În intervenția sa, Președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra Flancului Estic al NATO și al Uniunii Europene. Șeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni.

Totodată, Președintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă. În acest context, Coaliția de Voință este chemată să joace un rol esențial în implementarea unor garanții de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic și a întregului spațiu euro-atlantic.

Editor : M.C