Live TV

Președintele Nicușor Dan va participa la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile de Ziua Franței

Data publicării:
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 13-14 iulie 2026, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez, Emmanuel Macron, anunță Administrația Prezidențială.

Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența Parteneriatului Strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene, se arată în comunicatul Președinției.

Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din acest an este „Redeșteptarea strategică a Europei”. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă și de un pluton.

Pe agenda vizitei se află și participarea la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Republica Franceză și de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

În intervenția sa, Președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra Flancului Estic al NATO și al Uniunii Europene. Șeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni.

Totodată, Președintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă. În acest context, Coaliția de Voință este chemată să joace un rol esențial în implementarea unor garanții de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic și a întregului spațiu euro-atlantic.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Vladimir Putin
3
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
Gabi-Muresan
4
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Președintele Cehiei, Petr Pavel
5
Președintele Cehiei: Ucraina mai are la dispoziție două luni înainte ca Putin să ia o...
"O să fie puţin jenant că spun asta!" Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face "Bestia" seara, acasă
Digi Sport
"O să fie puţin jenant că spun asta!" Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face "Bestia" seara, acasă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BMW, German car badge, involved with emission scandal
BMW a acuzat Rusia că produce mașini contrafăcute
Memorial ceremony for former Ukrainian parliamentary speaker Andriy Parubiy on Maidan in Kyiv
Curtea Supremă a Ucrainei confirmă sancțiunile impuse de Zelenski împotriva rivalului său, Petro Poroșenko
submarinul Minerve al marinei franceze
Arme nucleare pe fundul oceanului și o misiune secretă CIA: Misterul celor patru submarine dispărute pe timp de pace în același an
President Donald Trump speaks during the Salute to America 250 celebration on the National Mall in Washington DC
Patru senatori americani „au ajuns la un acord cu Trump” pentru extinderea sancțiunilor împotriva „mașinii de război a lui Putin”
kiev atacprofimedia-1115838728
Explozii puternice la Kiev: Rusia a atacat capitala Ucrainei cu rachete balistice. 10 oameni au fost răniți
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor...
Vasile Tofan. Foto Facebook
Vasile Tofan, desemnat candidat la funcția de prim-ministru al...
mihai jurca
Șeful Cancelariei premierului: Cheltuielile instituției ar putea...
chilia
Alertă aeriană: ținte detectate în apropierea localitǎţilor Chilia şi...
Ultimele știri
„Știi ce ai de făcut, mergi înainte!” Povestea instructorului de zbor care s-a aruncat din avion chiar sub ochii elevei lui
Bărbatul arestat în ancheta privind uciderea fostei deputate britanice Ann Widdecombe a fost eliberat
Jurnaliştii care au dezvăluit vulnerabilităţile noului Air Force One sunt citaţi în instanţă. Procurorul este un apropiat al lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cineva ți-ar putea dezlega bluza”. O mamă susține că a fost umilită într-un supermarket din cauza ținutei
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran și...
Fanatik.ro
Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj cutremurător pe rețelele de socializare! Ce a scris Raul Mureșan, băiatul cel...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – U Cluj! Fanii oltenilor au dat năvală la casele de bilete...
Adevărul
Temeri în școlile unde profesionala devine liceu: clasele riscă să fie formate din corigenți și elevi care nu...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un nou nume "la modă" în timpul Cupei Mondiale. Sute de copii au fost botezați așa doar într-o singură țară
Pro FM
Ce avere a lăsat în urmă Bonnie Tyler, după 50 de ani de carieră. Artista și soțul ei n-au avut copii
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a cucerit-o total pe Sharon Stone: "Cea mai șic și talentată femeie din showbiz"
Adevarul
Există motive sau scuze care justifică violența împotriva copiilor? Răspunsul dat de un specialist la...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să schimbe formula de recalculare pentru un pensionar cu grupe. Ia bani mai mulți
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, în organism după ce îți faci un tatuaj. Descoperirea care i-a pus pe gânduri pe...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Russell Crowe și-a sărbătorit fiul de 20 de ani cu o poză în care își arată mușchii. Fanii au remarcat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...