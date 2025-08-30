Live TV

Președintele palestinian a fost împiedicat de SUA să participe la reuniunea ONU. Franța pregătește recunoașterea Palestinei

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a fost împiedicat să participe la sesiunea Adunării Generale a ONU de luna viitoare de la New York, scrie BBC. Decizia vine după ce lui și altor 80 de oficiali palestinieni li s-au revocat vizele, a anunțat Departamentul de Stat al SUA. 

Președintele palestinian a fost împiedicat de SUA să participe la reuniunea ONU de la New York, după ce i-a fost revocat viza. Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat atât pe el, cât și pe alți oficiali palestinieni că subminează eforturile de pace și că solicită „recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian ipotetic”.

Sursa citată scrie că decizia, salutată de Israel, este neobișnuită, deoarece se așteaptă ca SUA să faciliteze călătoriile oficialilor din toate țările care doresc să viziteze sediul ONU.

Interdicția vine în contextul în care Franța conduce eforturile internaționale de recunoaștere a unui stat Palestina în cadrul sesiunii, o mișcare căreia administrația lui Donald Trump i s-a opus.

Ambasadorul palestinian anunțase că președintele Mahmoud Abbas va ajunge la reuniunea șefilor de la New York

Ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour, a declarat anterior că Mahmoud Abbas, în calitate de șef al delegației, va participa la reuniunea șefilor de stat și de guvern de la New York.

Un alt oficial al Departamentului de Stat declarase că Abbas și aproximativ 80 de alți palestinieni vor fi afectați de decizia de a refuza și revoca vizele membrilor Organizației pentru Eliberarea Palestinei și Autorității Palestiniene.

Nu este clar, însă, dacă decizia SUA de a refuza sau revoca vizele este conformă cu documentul respectiv, care prevede că prezența oficialilor străini la New York nu va fi împiedicată de SUA, „indiferent de relațiile” dintre guvernele lor respective și SUA.

Statele Unite au anunţat vineri că revocă şi refuză acordarea de vize unor membri ai Autorităţii Palestiniene şi Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei înaintea viitoarei Adunări Generale a ONU din septembrie, la care Franţa va pleda pentru recunoaşterea unui stat palestinian.

„Secretarul de stat Marco Rubio revocă şi refuză acordarea de vize pentru membrii Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei şi ai Autorităţii Palestiniene înaintea viitoarei Adunări Generale a Naţiunilor Unite”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat, potrivit AFP şi Reuter, citate de Agerpres.

Biroul președintelui palestinian, uimit de decizia Statelor Unite

Biroul lui Abbas s-a declarat uimit de decizia privind vizele, care „contravine în mod clar dreptului internațional și Acordului de la sediul ONU, mai ales că statul Palestina este membru observator al Națiunilor Unite”. A îndemnat SUA să anuleze această măsură.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a salutat decizia Departamentului de Stat.

Hamas conduce Fâșia Gaza de ani de zile, iar rivala sa, Fatah, se ocupă de Cisiordania.

Acolo, Autoritatea Palestiniană condusă de Abbas s-a chinuit să guverneze, confruntându-se cu grupări rivale și expansiunea așezărilor evreiești.

Abbas este, de asemenea, responsabil și de OEP: organizația umbrelă care reprezintă palestinienii în forurile internaționale.

În 1974, ONU a votat pentru recunoașterea OEP ca „singur reprezentant legitim al poporului palestinian” și i s-a acordat statut de observator la Adunarea Generală a ONU, dar nu ca stat.

În 2012, Adunarea Generală a votat în mod covârșitor pentru a îmbunătăți acest statut, recunoscând Palestina ca stat observator permanent nemembru.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins în mod constant ideea unei soluții cu două state - formula internațională de lungă durată pentru rezolvarea conflictului israelo-palestinian vechi de decenii .

Aceasta prevede crearea unui stat palestinian independent alături de Israel în Cisiordania și Fâșia Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală.

Netanyahu spune că recunoașterea unui stat palestinian ar echivala cu recompensarea „terorismului monstruos al Hamas”.

Cum își apără Franța decizia de a recunoaște statul Palestina

Franţa, prin recunoaşterea în curând a statului Palestina nu recompensează gruparea islamistă Hamas, aşa cum acuză detractorii deciziei franceze, ci mai degrabă arată că Hamas „se înşală”, a afirmat luna trecută ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

„Hamas a refuzat întotdeauna soluţia cu două state. Recunoscând Palestina, Franţa dovedeşte că această mişcare teroristă se înşală. Ea susţine tabăra pacifistă împotriva celei a războiului", afirmă Jean-Noel Barrot într-o postare pe platforma X, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Pe lângă Franța, Regatul Unit, Canada și Australia au anunțat, de asemenea, planuri de a recunoaște un stat palestinian la reuniunea Adunării Generale de luna viitoare.

Statul Palestina este recunoscut în prezent de 147 din cele 193 de state membre ale ONU.

 

 

