Președintele PSD Sector 1: „Cine mai știe astăzi unde începe și unde se termină mormanele de gunoi din sectorul 1”

Președintele PSD Sector 1, Florin Manole, susține că a făcut o fotografie cu mormane de gunoaie chiar în fața clădirii Ateneului Român, spunând că „cine mai știe astăzi unde începe și unde se termină mormanele de gunoi din sectorul 1”.

”Fotografia dezolantă care ilustrează acest text, făcută de mine ieri după amiază la Ateneu, n-ar fi cu nimic schimbată dacă lângă pet-uri și sticle s-ar mai odihni la soare și-o machetă. S-ar putea spune că am plecat de la “băgați cultura-n dubă” și am ajuns la “băgați sănătatea-n tomberon”, unindu-le pe toate într-o poză din fața Ateneului care are și cultură, și gunoi și sănătate. Lipsește doar duba sau măcar o banală mașină de strâns gunoiul”, a declarat Manole.

„Desigur, aceia dintre dumneavoastră care au o perspectivă mai largă ar putea înțelege din fotografia asta că Guvernul n-a reușit încă să implementeze Directiva single-use plastic, când de fapt soluția pentru pet-urile alea nu e o majoritate parlamentară de dreapta sincronizată cu UE, ci un băiat vânjos, îmbrăcat în vestă reflectorizantă.

Revenind la Armand și la razboaiele sale, macheta va fi cea mai nesemnificativă și mai nedemnă de milă dintre victime. Cea mai importantă pagubă e la Spitalul pentru copii “Grigore Alexandrescu”, acolo unde lipsa finanțării e ca un șobolan mare care roade deja de 4 luni la temelia serviciului public de care au nevoie copiii și parinții care trec pragul unității sanitare. Scandalul lipsei serviciilor de pază; scandalul proiectului pentru un corp nou, care stă să pice fiindcă o autorizație de demolare întârzie de 8 luni să fie semnată; scandalul unei Hotărâri de consiliu (35 din 03.02.2021) care vorbește despre economii pe seama finanțării sănătății – toate acestea produc victime reale, mult mai semnificative decât o machetă.

Să răspundem și criticilor care vor spune, just, că macheta aia nu e doar o machetă, e simbolul a ceea ce nu s-a făcut. Da, după unul care n-a apucat să facă, avem una care poate să strice. Și nu doar poate, ci strică, concret, în fiecare zi. Drept dovadă, din 11,8 milioane de lei bugetate pentru spitalele sectorului, primăria cheltuise, până la scrierea acestui text, 0 (zero) lei. Nu știu ce credeți voi, dar se pare că Armand nu vede că la “Grigore Alexandrescu”, Oftalmologic, Spitalul de Arși și Floreasca, ar fi nevoie să se cheltuiască vreun ban. La finalul mandatului său, despre sănătate publică în sectorul 1 se va putea scrie sec “na-ți-o frântă, că ți-am dres-o””, a mai spus liderul PSD Sector 1.