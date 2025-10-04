Live TV

Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare. Trece şi de rotativă, în ciuda tensiunilor

Data publicării:
mircea abrudean
Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că actuala coaliţie va rezista „până la termenul de expirare”, adică în 2028, şi că va trece şi de rocada premierilor în ciuda tensiunilor. El nu vede nimic deosebit în faptul că „unii se mai supără” şi critică în spaţiul public deciziile luate în coaliţie.

”Eu cred că actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028, aşa zice acordul politic”, a spus preşedintele Senatului la Prima TV, potrivit News.ro.

Întrebat dacă această coaliţie trece şi de rocada guvernamentală - când şefia Guvernului va fi preluată de PSD - Mircea Abrudean a răspuns: „Trece şi de rotativă în ciuda tuturor discuţiilor, tensiunilor”.

El a adăugat că aceste tensiuni se văd şi în spaţiul public.

„Ele sunt oarecum normale pentru o coaliţie formată din patru partide, am avut tensiuni şi când erau doar din două partide, am fost parte a mai multor coaliţii în ultimii ani, deci nu văd nimic deosebit în faptul că se mai supără unii, mai ies în spaţiul public şi critică deciziile luate în coaliţie. E oarecum normal, sigur că nu e tocmai sănătos pentru actul de guvernare, pentru stabilitatea României”, a explicat Abrudean.

El a precizat că stabilitatea acestei coaliţii se vede la vot.

„Per total, coaliţia funcţionează, e una stabilă şi valabilitatea sau viabilitatea acestei coaliţii se vede la vot. Până la urmă am avut patru moţiuni de cenzură respinse categoric de coaliţie, am avut moţiuni simple respinse de coaliţie, deci coaliţia funcţionează cu bune şi rele, cu dezbateri intense, discuţii, asta este situaţia şi eu cred că va rezista până în 2028”, a mai spus el.

