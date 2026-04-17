Președintele Senatului cere continuarea guvernării: „Soluția este oprirea conflictului”

mircea abrudean
Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean a transmis, vineri, că România are nevoie de un proces de construire și de continuarea proiectelor comune, subliniind necesitatea de a merge mai departe pe direcția stabilită de guvernare.

„România are nevoie de construcție, nu de confruntare!”, a scris Abrudean pe Facebook, în contextul întrebărilor primite în ultima perioadă privind evoluțiile politice.

Acesta a precizat că soluția este menținerea stabilității și continuarea muncii la nivel guvernamental.

„Răspunsul este unul simplu. Soluția actualei dispute politice este oprirea imediată a conflictului și a demolării”, a mai transmis el.

Oficialul a subliniat că este important ca toate părțile implicate să se concentreze pe rezultate și pe implementarea programului de guvernare.

„Este momentul pentru responsabilitate și maturitate politică. E timpul să spunem stop scandalului, să revenim la programul comun de guvernare și să lucrăm, cu bună-credință, alături de toți partenerii pentru a livra rezultate concrete pentru cetățeni”, a afirmat Mircea Abrudean.

El a adăugat că discuțiile cu cetățenii din județul Cluj arată că prioritatea acestora este stabilitatea și continuitatea.

„Oamenii își doresc stabilitate, soluții și seriozitate, nu conflicte interminabile”, a mai spus președintele Senatului.

