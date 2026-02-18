Live TV

Președintele Senatului, despre decizia CCR: România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate

Data publicării:
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean este președintele Senatului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat că legea pensiilor ocupaționale ale magistraților este constituțională și a subliniat că decizia CCR confirmă „corectitudinea demersului Guvernului României”.

„România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate și reușește să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, cerută cu insistență de societatea românească”, a transmis Abrudean, miercuri pe Facebook.

El a afirmat că „hotărârea nu ar fi fost posibilă fără determinarea premierului Ilie Bolojan, care a respins soluțiile de compromis și a mers consecvent pe linia reformelor asumate, care ani la rând au fost evitate sau amânate de alte guverne”.

„Corectăm începând de astăzi un sistem dezechilibrat, împovărător pentru bugetul public și perceput ca privilegiat în raport cu restul contribuabililor. Este un pas important spre o societate bazată pe echitate, responsabilitate bugetară și respect pentru fiecare contribuabil”, a mai scris liberalul Mircea Abrudean.

Declarația vine în contextul în care CCR a validat modificările legislative privind pensiile speciale ale magistraților, decizie care deschide calea pentru aplicarea noilor prevederi referitoare la vârsta de pensionare și la modul de calcul al pensiilor.

Editor : Ana Petrescu

