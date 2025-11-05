Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 că reforma pensiilor speciale trebuie reluată rapid și dusă „pe aceleași principii de echitate și decență”, avertizând că întârzierea acesteia „generează și mai multă neîncredere”. Liberalul a mai precizat și că interdicția cumulului pensiei cu salariul rămâne „un element important”, însă momentan nu există un acord.

„Încă nu există un acord pe subiectul cumul pensie-salariu. Cu siguranță că interdicția cumului pensiei cu salariul e un element important și trebuie găsită o formulă constituțională aici, pentru că avem acest cadru”, a declarat Mircea Abrudean, la Digi24.

PNL nu este adeptul excepțiilor și ați văzut în ultima perioadă, prin reformele propuse de guvernul condus de premierul Bolojan, că nu prea sunt excepții. Noi mergem pe principiul echității și excepțiile ar trebui să fie cazuri cu adevărat excepționale și foarte bine justificate, pentru că dacă începem iarăși cu reformă, dar cu șapte excepții, nu cred că rezolvăm foarte mare lucru.

Referitor la reforma pensiilor magistraților, liberalul a precizat că întârzierea este cauzată de așteptarea motivării deciziei Curții Constituționale.

„Avem un impediment major aici, și anume motivarea deciziei Curții Constituționale, pe care o așteptăm cu toții, pentru că e important să plecăm de la aceste aspecte, ca mai apoi reforma să fie reluată și dusă pe aceleași principii”, a spus președintele Senatului.

„Din punctul meu de vedere – și am comunicat asta, și cred că și premierul a fost destul de clar în această privință – nu se renunță la principiile de la care s-a plecat, respectiv de echitate până la urmă și de decență, să-i spunem”, a mai spus Abrudean.

S-a transformat în ultima perioadă, din ceea ce am văzut, într-o competiție în interiorul coaliției cu privire la cine susține, cine dorește altă formulă. Nu cred că despre asta este vorba și nu cred că asta trebuie să transmitem totuși oamenilor.

„Este o reformă extrem de așteptată la nivelul întregii societăți. Este de asemenea un pachet de măsuri despre care toată lumea a vorbit în ultimii ani, inclusiv reprezentanți ai PNL, că nu vreau să ne derobăm de această răspundere, dar este pentru prima dată când cineva a făcut ceva în acest sens, a venit cu un proiect, cu un pachet de măsuri. E vorba de premierul Bolojan, care sigur că a fost declarat neconstituțional. Eu cred că principiul trebuie să rămână același.”

„Se pot discuta aspecte legate de perioada de tranziție, e important să existe dialogul cu CSM și cu toți factorii la masă, dar e important, cred eu, să se vină rapid cu noua formulă și ea să fie agreată și să treacă prin Parlament și, bineînțeles, să treacă de Curtea Constituțională, pentru că, repet, e o reformă extrem de așteptată de toată lumea”, a adăugat el.

Cu cât se tărăgănează mai mult acest subiect, nu vorbim doar de banii din PNRR, care sunt extrem de importanți pentru România – nu ne permitem să mai pierdem 230 de milioane de euro, să fim serioși – dar generează și mai multă neîncredere și atunci eu cred că despre asta e vorba. Dacă vrem totuși să recâștigăm încrederea românilor în instituțiile statului, să facem ceea ce ne-am propus.

„Există această percepție forțată, zic eu, că facem lucruri doar pentru că ne obligă PNRR. PNRR ne ajută într-adevăr în luarea deciziilor, dar avem un program de guvernare care prevede foarte clar această reformă, așa cum prevede și reforma administrației publice. Deci, haideți să facem ceea ce ne-am propus, ceea ce a votat Parlamentul până la urmă, învestind guvernul cu programul de guvernare, și să ne facem treaba”, a spus Mircea Abrudean.

