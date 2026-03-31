Președintele Senatului, vizită la Kiev, pentru comemorarea victimelor masacrului de la Bucea

Foto: Facebook / Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a aflat marţi la Kiev pentru a onora victimele masacrului de la Bucea şi pentru a reafirma condamnarea războiului de agresiune ilegal, neprovocat şi nejustificat al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

„Am fost astăzi la Kiev pentru a onora victimele masacrului de la Bucea şi pentru a reafirma condamnarea războiului de agresiune ilegal, neprovocat şi nejustificat al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Alături de preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, preşedinţii şi şefii delegaţiilor parlamentelor din Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a NATO şi Adunarea Parlamentară a OSCE, am reafirmat angajamentul nostru ferm faţă de scopurile şi principiile Cartei ONU şi respectul deplin pentru suveranitatea, independenţa politică şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internaţional”, a scris preşedintele Senatului, pe Facebook.

Mircea Abrudean arată că, în martie 2022, la Bucea, în Ucraina, peste 500 de civili au fost ucişi violent, mulţi dintre ei erau copii. Imaginile şi mărturiile au arătat civili executaţi cu mâinile legate la spate şi gropi comune.

„Victimele prezentau urme de tortură sau au fost împuşcate de la distanţă mică. Dovezile atrocităţilor au ieşit la iveală la începutul lunii aprilie 2022, după retragerea trupelor ruse din regiune. Masacrul de la Bucha rămâne martorul a tot ceea ce poate fi mai crud şi mai inuman din partea forţelor armate ruse în timpul ocupării oraşului de la marginea Kievului. Iar asta nu numai că trebuie condamnat, trebuie să nu se mai întâmple vreodată, nicăieri în lumea asta”, afirmă Abrudean.

