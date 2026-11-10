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Video Președintele spune că procurorii-șefi pregătesc un raport la șase luni de la numire. „Există o dinamizare a activităţii parchetelor”

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat, marţi seară, că „există o dinamizare a activităţii parchetelor” şi a precizat că procurorii-şefi pregătesc un raport, după şase luni de la numire.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi seară, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, dacă este mulţumit de activitatea procurorilor-şefi.

„Procedura de numire a procurorilor şefi a fost prevăzută de lege şi nu sunt procurorii propuşi de PSD. S-au înscris într-o procedură de concurs”, a afirmatb preşedintele.

„Eu consider că, faţă de situaţia din Ministerul Public, alegerea este una bună”, a adăugat şeful statului.

Acesta anunţă că procurorii-şefi pregătesc un raport: „O să vedem, că au trecut cele 6 luni, rezultatele pe care le au. Ştiu că lucrează la un raport. O să ne uităm toţi foarte repede la acel raport”.

„Eu cred că există o dinamizare a activităţii parchetelor”, a mai declarat şeful statului.

Editor : B.E.

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