Video Președintele spune că procurorii-șefi pregătesc un raport la șase luni de la numire. „Există o dinamizare a activităţii parchetelor” Data publicării: 10.11.2026 19:57 Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat, marţi seară, că „există o dinamizare a activităţii parchetelor” şi a precizat că procurorii-şefi pregătesc un raport, după şase luni de la numire. Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan: Anunț o investiție de 50 de milioane de euro în HUB-ul de securitate de la Marea Neagră Un poliţist a ajuns inconștient la spital după ce a intrat cu maşina în remorca unui TIR. Cum s-a produs accidentul Meniurile din spitale, verificate. Manager: Dacă știe cineva să facă mâncare de 22 de lei, trei mese pe zi, să vină în locul meu Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontiști după 10 ore de căutări Mai sunt trei zile până când începe Târgul de Crăciun din Craiova. Hotelurile sunt aproape sold-out. Cât costă un city-break Șoferii pe contrasens, fenomen național. Cum încearcă autoritățile din vestul țării să-i oprească. Ce faci dacă, totuși, ai greșit Lider PSD, despre comasările voluntare: Săptămâna viitoare o să apară textul propus de Guvern. O analiză a criteriilor, făcută cu AI Russell Brand, condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare Premieră medicală la Iași: cel mai mic pacient din România a primit un rinichi de la un bebeluș donator Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi seară, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, dacă este mulţumit de activitatea procurorilor-şefi.„Procedura de numire a procurorilor şefi a fost prevăzută de lege şi nu sunt procurorii propuşi de PSD. S-au înscris într-o procedură de concurs”, a afirmatb preşedintele.„Eu consider că, faţă de situaţia din Ministerul Public, alegerea este una bună”, a adăugat şeful statului.Acesta anunţă că procurorii-şefi pregătesc un raport: „O să vedem, că au trecut cele 6 luni, rezultatele pe care le au. Ştiu că lucrează la un raport. O să ne uităm toţi foarte repede la acel raport”.„Eu cred că există o dinamizare a activităţii parchetelor”, a mai declarat şeful statului. Editor : B.E. Etichete: procurori sefi nicusor dan Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu... 2 Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer... 3 Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin... 4 Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea... 5 Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...