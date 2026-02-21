Președintele UDMR despre participarea României la Consiliul Păcii: Nicușor Dan a procedat corect

Kelemen Hunor susține că președintele României a procedat „absolut corect” în momentul în care a decis să participe la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump. Liderul UDMR a punctat, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, că „nu Statele Unite au nevoie de România”, ci „România are nevoie, din punct de vedere al securității noastre, de Statele Unite”.

„Asta e viaţa, nu poţi să faci în politică doar lucruri care să fie pe placul tuturor, din păcate, hai să spunem aşa. Omul sentimental sigur că doreşte să fie permanent susţinut şi să fie plăcut şi să fie aplaudat. Nu se poate în politică. O ţară mică nu are foarte multe posibilităţi, poate manevra în interiorul alianţelor, în primul rând, şi sigur poate să facă contracte şi cu alţii în afara alianţelor, mai ales în zona economică. Dar alianţa noastră strategică pe securitate cu Statele Unite este una vitală şi în interiorul acestei alianţe tu trebuie să ai posibilitatea de a mişca. Spaţiul tău de manevră, asta e, la periferie şi nu e vorba dacă îţi place Trump sau nu îţi place Trump, îţi place cine a acceptat invitaţia lui Trump sau cine nu a acceptat, e o posibilitate de a prezenta poziţia ta în chestiunea Gazei, fiindcă acum asta este subiectul pe rezoluţia ONU.

Deci, în acest punct de vedere, da, trebuie să fie acolo. Pe de altă parte, a fost o armonizare a poziţiilor în Uniunea Europeană. (...) De aceea eu cred că, dincolo de ce credem noi despre administraţia americană, unii sau alţii, nu e o chestiune sentimentală, când e vorba de interesele statale. Şi a făcut foarte bine că a găsit această soluţie să fie prezent”, a afirmat Kelemen Hunor, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor a afirmat că, dacă ar fi fost consilierul președintelui României, ar fi recomandat din primul moment să participe la întâlnirea de la Washington.

De asemenea, liderul UDMR a punctat că „poți să te ridici de la masa la care te-ai așezat. De la masa la care nu te-ai așezat, nu ai posibilitate de a te ridica dacă nu îți place ceva”.

Liderul UDMR susține că România trebuie să recunoască faptul că este o țară vulnerabilă la periferia Uniunii Europene, la periferia alianței nord-atlantice și care nu are o economie puternică.

„Ne place să spunem că suntem a şasea ţară din Europa, dar asta e doar o afirmaţie statistică. Nu avem o economie puternică. Armata şi starea noastră de a apăra, de a ne asigura securitatea singuri e destul de slăbuţă, să fiu elegant. Şi atunci, dacă ai aceste alianţe la care ai aderat, în care crezi, până când nu există o altă decizie şi un argument extrem de puternic de a te retrage, trebuie să fii prezent.

Trebuie să fim extrem de sinceri şi poate cinici. Nu Statele Unite au nevoie de România. România are nevoie, din punct de vedere al securităţii noastre, de Statele Unite. Dacă putem să simplificăm mult, mult, mult, atunci se poate simplifica până aici”, spune liderul UDMR.

