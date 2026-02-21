Live TV

Președintele UDMR despre participarea României la Consiliul Păcii: Nicușor Dan a procedat corect

Data publicării:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin

Kelemen Hunor susține că președintele României a procedat „absolut corect” în momentul în care a decis să participe la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump. Liderul UDMR a punctat, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, că „nu Statele Unite au nevoie de România”, ci „România are nevoie, din punct de vedere al securității noastre, de Statele Unite”.

„Asta e viaţa, nu poţi să faci în politică doar lucruri care să fie pe placul tuturor, din păcate, hai să spunem aşa. Omul sentimental sigur că doreşte să fie permanent susţinut şi să fie plăcut şi să fie aplaudat. Nu se poate în politică. O ţară mică nu are foarte multe posibilităţi, poate manevra în interiorul alianţelor, în primul rând, şi sigur poate să facă contracte şi cu alţii în afara alianţelor, mai ales în zona economică. Dar alianţa noastră strategică pe securitate cu Statele Unite este una vitală şi în interiorul acestei alianţe tu trebuie să ai posibilitatea de a mişca. Spaţiul tău de manevră, asta e, la periferie şi nu e vorba dacă îţi place Trump sau nu îţi place Trump, îţi place cine a acceptat invitaţia lui Trump sau cine nu a acceptat, e o posibilitate de a prezenta poziţia ta în chestiunea Gazei, fiindcă acum asta este subiectul pe rezoluţia ONU. 

Deci, în acest punct de vedere, da, trebuie să fie acolo. Pe de altă parte, a fost o armonizare a poziţiilor în Uniunea Europeană. (...) De aceea eu cred că, dincolo de ce credem noi despre administraţia americană, unii sau alţii, nu e o chestiune sentimentală, când e vorba de interesele statale. Şi a făcut foarte bine că a găsit această soluţie să fie prezent”, a afirmat Kelemen Hunor, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor a afirmat că, dacă ar fi fost consilierul președintelui României, ar fi recomandat din primul moment să participe la întâlnirea de la Washington.

De asemenea, liderul UDMR a punctat că „poți să te ridici de la masa la care te-ai așezat. De la masa la care nu te-ai așezat, nu ai posibilitate de a te ridica dacă nu îți place ceva”.

Liderul UDMR susține că România trebuie să recunoască faptul că este o țară vulnerabilă la periferia Uniunii Europene, la periferia alianței nord-atlantice și care nu are o economie puternică.

„Ne place să spunem că suntem a şasea ţară din Europa, dar asta e doar o afirmaţie statistică. Nu avem o economie puternică. Armata şi starea noastră de a apăra, de a ne asigura securitatea singuri e destul de slăbuţă, să fiu elegant. Şi atunci, dacă ai aceste alianţe la care ai aderat, în care crezi, până când nu există o altă decizie şi un argument extrem de puternic de a te retrage, trebuie să fii prezent.

Trebuie să fim extrem de sinceri şi poate cinici. Nu Statele Unite au nevoie de România. România are nevoie, din punct de vedere al securităţii noastre, de Statele Unite. Dacă putem să simplificăm mult, mult, mult, atunci se poate simplifica până aici”, spune liderul UDMR.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
zelenski-scaled
3
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
4
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de...
Transnistria
5
UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și...
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Cum îl descrie liderul UDMR pe Ilie Bolojan: Are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat
trump asia
Economiile asiatice evaluează impactul noilor tarife anunţate de Donald Trump
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: PSD şi USR se suportă „mult mai bine decât vă închipuiţi”
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca: „Se vor naște și alte proiecte benefice pentru România”
andrei muraru in biroul sau din ambasada romaniei la washington acorda un interviu
România, observator la Consiliul Păcii. Ambasadorul Muraru: Participarea României deschide noi oportunități internaționale
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va...
politie pe drum inchis de zapada
Ninge în 16 județe și în București. Porturile maritime au fost...
BUCURESTI - ILUSTRATIE - CLADIRI - 13 SEP 2024
Ciucu propune majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din...
Moscow, Russia. 7th of September, 2024. A man buys metro ticket from a machine, on the screen of which there is an advertisement for service in the Russian army under contract, in Moscow, Russia
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de...
Ultimele știri
Arheologii susțin că au găsit elefanții de război ai lui Hannibal, folosiți de marele general cartaginez în Al Doilea Război Punic
Serbia și Suedia își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul
Robert Fico, premierul Slovaciei, amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, mărturii sincere despre abuzurile din carieră: "Am fost jignită 15 ore la rând. Nu mă mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo: “Norocul nostru e că Şumudică a venit mai târziu! Nu îl lăsa să plece”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
un medic se uita la radiografii ale creierului
Poluarea aerului e asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Concluziile unui studiu pe 27 de milioane de...
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ce sunt obligate asociaţiile de proprietari să facă atunci când este multă zăpadă în jurul blocului: exemple...
Digi FM
O jurnalistă de renume a apărut în stare de ebrietate în direct. Discurs incoerent care i-a lăsat mască pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce FRF a făcut anunțul în privința selecționerului
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Patrick Dempsey, detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane: "Își pierduse capacitatea de a vorbi. Era...
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale, în ultimul interviu. Ce le-a cerut cu ochii în lacrimi...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...