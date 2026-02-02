Live TV

Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24

kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor. Foto: Captură video Digi24

În toiul discuțiilor privind bugetul pe acest an, președintele UDMR vine la Digi24 să discute despre veniturile statului, tăierile de cheltuieli și certurile din Coaliție privind banii statului. Hunor Kelemen va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

România a încheiat anul trecut cu cifre mai bune decât era de așteptat, dar presiunea rămâne ridicată asupra bugetului din acest an. Numai dobânzile la împrumuturile luate în 2023 și 2024 de statul român aduc o notă de plată de aproximativ 12 miliarde de euro, atrage atenția liderul UDMR, Hunor Kelemen.

Care sunt, în aceste condiții, prioritățile economice ale Guvernului în 2026? Cât reprezintă pensiile speciale din sumele pe care Executivul trebuie să le aloce la capitolul cheltuieli? Unde se pot face tăieri?

Ultimele zile au adus proteste contra taxelor mărite în comunitățile unde maghiarii sunt majoritari, susținute chiar de aleși locali ai UDMR. Cum le privește șeful formațiunii?

Hunor Kelemen vine la Jurnalul de Seară, de la Digi24, de la ora 21:00.

