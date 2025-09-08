Live TV

Video Președintele unei țări occidentale a vizitat în secret România. „Nu ni s-a mai întâmplat”

Data actualizării: Data publicării:
presedinte cehia in romania 2
Foto: „doratul - little bastard”, platforma X

Președintele Cehiei Petr Pavel își petrece vacanța în România, a anunțaț Lia Olguța Vasilescu. Primarul din Craiova a povestit că, acum două săptămâni, cineva a sunat la primărie și a cerut recomandări turistice, spunând că va veni în oraș o echipă de la televiziune națională, însă astăzi a aflat că e vorba despre șeful de stat ceh.

„În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la Primăria Craiova spunând ca urmează să ajungă în oraș o echipă de la televiziunea națională din Cehia și vrea niște recomandări turistice. Cum ne-am obișnuit cu astfel de vizite (tocmai ce a plecat o echipă de la televiziunea națională din Grecia), nu ni s-a părut nimic ciudat”, a scirs Lia Olguța Vasilescu, luni pe Facebook.

Social-democrata a mai spus că angajații primăriei din Craiova „au fost apoi sunați de la televiziunea cehă, am crezut noi, care au spus exact unde vor să ajungă, centrul vechi și Parcul Romanescu și nu au acceptat să îi însoțească cineva din partea noastră, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat”.

„Solicitau doar sprijin în caz că ar avea nevoie de ceva, ceea ce, desigur, au fost asigurați că vor primi. Azi dimineață am aflat că nu echipa tv a fost în Craiova, ci președintele Cehiei, Petr Pavel. Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm să îi fi plăcut orașul!”, a conchis ea.

Un român a povestit, pe platforma X, momentul în care l-a văzut pe președintele ceh în vârstă de 63 de ani trecând prin fața casei în care locuiește.

„Aia de lângă el sunt un translator (presupun eu, domnul cu părul lung) și dispozitivul de securitate. Strada nu e deloc pustie, e o zonă de case aproape de centru Craiovei. Domnul Pavel se deplasa dinspre centrul Craiovei spre parcul N. Romanescu. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță. L-am văzut (și nu mi-a venit să cred) pur și simplu pentru că trecea prin fața casei în care locuiesc. În mână are un aparat de fotografiat”, a scris el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Românul a publicat și imagini cu liderul Cehiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
4
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
Péter Szijjártó
5
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele...
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
Digi Sport
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru balan
Cine este fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova care...
27a6e14c-ed75-4499-8375-4b3ef5514c79
DIICOT și SRI: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova...
Viktor Orban
Viktor Orban propune transformarea UE într-o structură cu cercuri...
hacker cu gluga si laptop, steagul belarus in spate
Cehia a anunțat că a expulzat un diplomat din Belarus: „Nu vom tolera...
Ultimele știri
Daniel David: Trebuie regândit bugetul educației pe anul viitor, trebuie să fim atenţi la comasări. Plata cu ora merită regândită
Cum a reușit un limax să terorizeze locatarii unui bloc din Germania. Polițiștii l-au prins „în flagrant”
Donald Trump, condamnat în apel să plătească 83 de milioane de dolari pentru calomnie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
girofar al unei masini de politie
Scandal la o sală de jocuri din Craiova: agent de pază bătut de trei bărbați. Agresorii au fost arestați
femeie si barbat
Cum a scăpat o tânără din Baia Mare după ce a fost luată cu forța de pe stradă și închisă într-un apartament din Craiova
Prima zi de școală pe 8 septembrie. Foto Getty Images
Anul școlar începe pe 8 septembrie. Cât durează primul modul de cursuri pentru elevi. Când este programată vacanța de toamnă
turist in cort pe malul marii
Vacanță la malul mării cu bani puțini. Cum arată concediul cu cazare la cort, în căsuțe sau în autobuzul-dormitor
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu: Este imposibil ca primăriile să funcționeze dacă dispar angajați din toate direcțiile
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Viorica Dăncilă, dezvăluire picantă despre Klaus Iohannis! Ce îi cerea la fiecare întâlnire între patru ochi...
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Lovitura neînțeleasă de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Medvedev ameninţă Finlanda: „Nu vom mai arăta milă, ca în 1944”. Moscova acuză Helsinki de pregătiri militare...
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea